Zweimal gewinnt der FC Liverpool zuletzt nach drei sieglosen Premier-League-Spielen zum Saisonstart. Doch im Derby gegen den FC Everton lässt das Team von Trainer Jürgen Klopp erneut zwei Punkte liegen. Es bleibt kompliziert.

Der FC Liverpool kommt in der englischen Premier League nicht in Schwung. Im Merseyside-Derby beim FC Everton kam das Team von Trainer Jürgen Klopp nur zu einem 0:0. Mit dem dritten Unentschieden nach sechs Spieltagen bleiben die Reds lediglich im Tabellen-Mittelfeld. Lokalrivale Everton wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

Nach abgelaufener Sperre konnte der uruguayische 100-Millionen-Euro-Neuzugang Darwin Núñez wieder für das Klopp-Team auflaufen. Die Gastgeber hatten aber die erste Chance: Everton-Profi Tom Davies traf per Außenrist nur den Pfosten (32. Minute). Auf der Gegenseite lenkte Englands Nationaltorhüter Jordan Pickford einen Versuch von Núñez an die Latte. Direkt danach schlenzte Luis Díaz den Ball an den Pfosten (41.).

Nach dem Seitenwechsel gab es auf beiden Seiten zahlreiche Torchancen. Evertons Pickford rettete zweimal gegen Roberto Firmino (64.) und dann gegen Fabinho (65.). Neal Maupay scheiterte freistehend an Liverpool-Schlussmann Alisson (65.). Der Brasilianer war auch gegen Dwight McNeil zur Stelle (84.).

Erst am vergangenen Mittwoch hatte Klopp tief in der Nachspielzeit doch noch einen späten Sieg bejubeln dürfen: Gegen Newcastle United traf Fabio Carvalho in der 98. Minute noch zum 2:1, diesmal reichte es nicht mehr. Obwohl es wieder noch die letzte große Möglichkeit gab: Die größte Chance auf den Siegtreffer hatte Mohamed Salah: Doch Pickford lenkte den Ball des Liverpool-Torjägers erneut an den Pfosten (90.+5). Bereits in der ersten Hälfte hatten beiden Teams gemeinsam drei Aluminiumtreffer produziert.