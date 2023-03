Münchens Fußballerinnen sind nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League bei Arsenal vor allem mit ihrem Auftritt in der ersten Halbzeit unzufrieden. Lina Magull geht knallhart mit der eigenen Leistung ins Gericht. Der Trainer staunte über die ungewohnten Fehler.

Als der Triple-Traum geplatzt war, hockten Lina Magull und Co. ziemlich bedröppelt im Regen von London. Von sich selbst maßlos enttäuscht. Magull, die deutsche Fußball-Nationalspielerin, hat nach dem Viertelfinal-Aus mit dem FC Bayern in der Champions League beim WFC Arsenal (0:2) vor allem den schwachen Auftritt in der ersten Halbzeit bemängelt. Da habe die Mannschaft 20 Minuten einfach gepennt, sagte die 28-Jährige. "Von hinten raus zu fahrlässig", analysierte die Mittelfeldspielerin, Arsenal habe die leichten Abspielfehler "dann eiskalt bestraft".

Georgia Stanway sah es ähnlich. "Individuelle Fehler haben es uns gekostet, wir kamen nie richtig ins Spiel", meinte die englische Nationalspielerin über ihre Rückkehr auf die Insel. "Arsenal war das bessere Team heute, mit mehr Qualität und hat es geschafft, mehr Chancen herauszuspielen."

Der Arsenal-Sieg vor 21.307 Fans im Londoner Emirates Stadium nach Toren von Frida Maanum (20. Minute) und Stina Blackstenius (26.) sei verdient gewesen, meinte Magull. "In der ersten Halbzeit haben wir es uns definitiv leider verspielt, tut weh und ist leider mal wieder frustrierend, wie die letzten Jahre schon im Viertelfinale oder im Halbfinale aus der Champions League auszuscheiden." In der vergangenen Saison waren die Münchnerinnen, die noch nie den Titel holten, an Paris Saint-Germain gescheitert - ebenfalls im Viertelfinale.

"Wir kamen nie richtig ins Spiel"

Die insgesamt verdiente Niederlage, die durchaus hätte höher ausfallen können, frustrierte auch Alexander Straus. "Es ist enttäuschend, dass wir es aus der Hand gegeben haben in zehn bis 15 Minuten in der ersten Halbzeit durch Dinge, die wir normalerweise nicht machen", sagte der 47 Jahre alte Bayern-Coach und gab sich kämpferisch: "Wir können noch viel erreichen in dieser Saison und werden weiter kämpfen. Magull betonte: "Wir haben noch zwei Wettbewerbe offen und versuchen jetzt, den vollen Fokus darauf zu legen."

Die Bayern-Bezwingerinnen treffen im Halbfinale nun auf den VfL Wolfsburg oder Paris Saint-Germain. Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem VfL und PSG findet an diesem Donnerstag in der VW-Arena statt (18.45 Uhr/DAZN und im Liveticker bei ntv.de). Im Hinspiel hatten die Wolfsburgerinnen in Paris 1:0 gewonnen. Das Finale steigt am 3. Juni in Eindhoven.