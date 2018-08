Sport

Alpendorf in Ausnahmezustand: Fans belagern Ronaldo bei Juventus-Debüt

Beim Testspiel der A-Mannschaft von Juventus Turin gegen die B-Mannschaft herrscht Ausnahmezustand. Der Grund: Cristiano Ronaldo feiert sein Debüt im Trikot der "Alten Dame". Nach wenigen Minuten trifft der Portugiese erstmals, dann wird er belagert.

Beim ersten Spiel von Weltfußballer Cristiano Ronaldo im Trikot von Juventus Turin befand sich das italienische Alpendorf Villar Perosa schon Stunden vor dem Anpfiff im Ausnahmezustand. 5000 Fans hatte eine Karte für den Vergleich der A-Mannschaft der "Alten Dame" im 4000-Einwohner-Örtchen mit ihrer B-Mannschaft ergattert. Rund 600 Polizisten und 200 Ordner waren im Einsatz, um für Ordnung zu sorgen.

Nach 70 Minuten das Spiel dennoch beim Stand von 5:0 (4:0) für das A-Team infolge des traditionellen Platzsturms bei dieser inoffiziellen Saisoneröffnung zwischen den Juve-Stars und dem Nachwuchsteam abgebrochen. Zuvor waren allerdings gänzlich ungewollt einzelne Anhänger zum Superstar vorgedrungen. In der achten Minute erzielte Ronaldo sein erstes Tor für den neuen Arbeitgeber zur 1:0-Führung.

Der Portugiese Ronaldo hatte den spanischen Rekordmeister Real Madrid im Sommer überraschend nach neun Jahren und zahlreichen Titeln verlassen. Im Testspiel gegen die B-Mannschaft von Juventus Turin wurde der 117-Millionen-Einkauf von Trainer Massimiliano Allegri standesgemäß in der Startelf aufgeboten. An seiner Seite im kleinen Stadio Gaetano Scirea agierte der deutsche Nationalspieler Emre Can, Neuzugang vom FC Liverpool. In der zweiten Hälfte wurde auch Sami Khedira eingewechselt.

"Der Klub hat die Mannschaft des Vorjahres sehr verbessert", sagte Allegri in der Halbzeitpause und führte mit Blick auf die am kommenden Wochenende beginnende Saison aus: "Wir haben eine Mannschaft, die schon sehr viele Resultate eingefahren hat. In diesem Jahr haben wir das Ziel, die Champions League zu gewinnen."

Quelle: n-tv.de