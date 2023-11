Beinahe zwei Wochen ist der Vater des kolumbianischen Fußball-Nationalspielers Luis Díaz in der Gewalt einer Entführergruppe, ehe er freigelassen wird. Wenige Tage danach verkündet die kolumbianische Regierung mehrere Festnahmen.

Nach der Freilassung des entführten Vaters des kolumbianischen Fußball-Nationalspielers Luis Díaz sind in Kolumbien vier Verdächtige festgenommen worden. Man habe die mutmaßlichen Hinterleute der Entführung identifiziert, teilte Kolumbiens Polizeichef William Salamanca auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Darunter sei die kriminelle Auftragsgruppe "Los Primos" (die Cousins) - durch eine Zusammenarbeit kolumbianischer und britischer Behörden sei diese aufgelöst worden, hieß es von der Polizei.

Die Festnahmen passierten laut Salamanca im Department Guajira im Nordosten des südamerikanischen Landes. Dort waren am 28. Oktober beide Eltern des Liverpool-Stürmers verschleppt worden. Die Mutter kam kurz darauf wieder frei; der Vater, Luis Manuel Díaz, erst nach zwölf Tagen am Donnerstag. An seiner Freilassung durch die linke Guerillaorganisation ELN wirkten die katholische Kirche und eine UN-Kommission mit. "Wir danken Gott für die Freilassung von Herrn Luis Díaz", hatte die Kolumbianische Bischofskonferenz über X mitgeteilt.

"Freiheit für Papa"

"Der kolumbianische Fußballverband dankt der nationalen Regierung, den Streitkräften und der nationalen Polizei sowie allen Institutionen und Beamten, die die Freilassung von Luis Manuel Díaz, dem Vater unseres Spielers, ermöglicht haben", teilte der kolumbianische Fußballverband über X mit. Ob ein Lösegeld gezahlt wurde, ist unbekannt.

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro, der früher einer linken Guerillagruppe angehörte, hatte die ELN zur sofortigen Freilassung des Vaters von Díaz aufgefordert. Auch der 26-jährige Sportler selbst hatte sich nach einem Treffer bei einem Spiel mit der Aufschrift "Freiheit für Papa" auf seinem T-Shirt und einem bewegenden Statement im Anschluss direkt an die Entführer gerichtet. Der Fall sorgte international für Schlagzeilen.

Der Profi vom englischen Premier-League-Klub FC Liverpool befand sich mit seiner Mannschaft zum Zeitpunkt der erlösenden Nachricht gerade kurz vor dem Europa League-Spiel gegen den französischen Verein FC Toulouse. "Wir sind sehr erfreut über die Nachricht von der sicheren Rückkehr des Vaters von Luis Díaz und danken allen, die an seiner Freilassung beteiligt waren", teilte der FC Liverpool mit.