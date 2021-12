Bei der Fußball-EM im Sommer ist Mats Hummels noch Stammspieler, der neue Bundestrainer Hansi Flick aber verzichtet bisher auf den Innenverteidiger von Borussia Dortmund. Im Gespräch mit RTL/ntv erklärt der DFB-Coach, woran das liegt und wovon eine Rückkehr in die Nationalmannschaft abhängt.

76 Länderspiele hat Mats Hummels bislang für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolviert, das wichtigste seiner fünf Tore war sicherlich das entscheidende, weil siegbringende 1:0 gegen Frankreich im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2014. In wenigen Tagen wird der Abwehrspieler 33 Jahre alt - und nach den jüngsten Aussagen von Bundestrainer Hansi Flick sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Hummels seinen 34. Geburtstag im kommenden Jahr bei der WM in Katar verbringt. "Aktuell hat er im Moment nicht dieses Niveau, diese Qualität in seinem Spiel", sagte Flick im Interview mit RTL/ntv.

Unter Flicks Vorgänger Joachim Löw war Hummels nach dem desaströsen Vorrundenaus bei der WM 2018 aus der Nationalmannschaft gestrichen worden, vor der EM in diesem Sommer allerdings kurzfristig zurückgekehrt. Dort stand er in allen drei Gruppenpartien sowie beim 0:2 im Achtelfinale gegen England in der Startelf. Nach dem Trainerwechsel allerdings verzichtete Flick bisher in allen sechs Partien auf den Verteidiger von Borussia Dortmund. "Ich weiß auch, wenn ich ihn so sehe, auch mit ihm spreche, dass er schon so das ein oder andere Problemchen hat", erläutert Flick.

Bereits siebenmal wurde Hummels in der laufenden Saison von seinem Vereinstrainer Marco Rose vorzeitig ausgewechselt, ungewöhnlich oft für einen Innenverteidiger. Rose sprach dabei unter anderem von muskulären Problemen, während der EM plagten den 1,91-Meter-Mann zudem Knieprobleme. Keine schweren Verletzungen, aber eben Einschränkungen, die verhindern, dass Hummels das Niveau erreicht, das ihn über Jahre ausgezeichnet hat. "Wir wissen auch, dass er eine Qualität hat", hält Flick ihm im Gespräch mit RTL/ntv weiter "die Tür offen". Auch für alle anderen, "die enorme Qualität haben, die uns weiterbringen".

Hummels dürfte dabei durchaus zugutekommen, dass die WM 2022 im wegen seiner schlechten Menschenrechtssituation scharf kritisierten Katar nicht wie üblich im Sommer stattfindet, sondern erst am 21. November 2022 beginnt. So bleibt dem BVB-Verteidiger in der Saisonpause Zeit für Erholung und für Aufbautraining. Etwas, das auch Flick begrüßen durfte. Im Oktober hatte er nämlich zur Nichtberücksichtigung von Hummels gesagt, dieser könne in der Länderspielpause "ein bisschen regenerieren, den Akku ein bisschen aufladen". Etwas, das angesichts der wiederkehrenden Wehwehchen, des engen Spielplans und seiner großen Bedeutung für den BVB sonst zu kurz kommt. Zumal Hummels wiederholt betont hat, gerne wieder für die Nationalmannschaft auflaufen zu wollen.