Seit dem Rücktritt von Philipp Lahm ist die Außenverteidigerposition im DFB-Team eine Baustelle. Hansi Flick tüftelt nun einen Plan mit sehr unerfahrenen Spielern für die Problemposition aus. Manch einer muss seinen Offensivdrang zügeln, während Joshua Kimmich für eine andere Rolle vorgesehen ist.

Jonas Hofmann plagte sich mit einer Knieverletzung herum, Lukas Klostermann hockte auf der Bank oder Tribüne, David Raum und Benjamin Henrichs wurden erst gar nicht nominiert. Die von Hansi Flick für die wegweisenden Nations-League-Duelle berufenen Außenverteidiger haben unter seinem Vorgänger Joachim Löw bei der EM im vergangenen Jahr keine Minute gespielt. "Fußball ist sehr schnelllebig", sagte Henrichs im Familien-Trainingslager in Marbella schmunzelnd.

Flick hat ein halbes Jahr vor der Winter-WM in Katar eine spannende Auswahl auf der Problemposition im DFB-Team getroffen. Zusammen kommt das Quartett gerade einmal auf 37 Länderspiele. Klostermann von DFB-Pokalsieger RB Leipzig ist dabei mit 16 Einsätzen in der Nationalmannschaft schon der "erfahrenste" Außenverteidiger. Flick ist dennoch "happy mit der Qualität, die wir haben".

Seit dem Rücktritt von Philipp Lahm nach dem WM-Triumph 2014 ist die Außenposition in der Viererkette eine Baustelle. Der Bundestrainer setzt daher auch auf kreative Lösungen. Hofmann spielt bei Borussia Mönchengladbach auf der rechten Seite viel offensiver und untermauerte zuletzt eindrucksvoll seine Torgefahr. "Man fuchst sich rein in so was", sagte Hofmann gelassen.

"Das ist meine Stärke"

Die "größte Herausforderung" bestehe für ihn darin, seinen Offensivdrang zu zügeln. Das könnte besonders gegen hochkarätige Gegner wie Europameister Italien (4. und 14. Juni) und England (7. Juni) ein Problem werden. "Wenn wir gegen die Großen spielen, habe ich dann hoffentlich noch mehr Spiele in der Position gemacht und bin da auch defensiv drin", sagte Hofmann zuletzt.

Offensive Stärken besitzt auch Linksverteidiger Raum. In seiner ersten Bundesligasaison kam der Hoffenheimer auf drei Tore und bemerkenswerte 13 Vorlagen. "Ich darf auch in der Nationalmannschaft sehr hoch stehen und komme zu meinen Flankenläufen. Das ist meine Stärke", sagte Raum am Mittag nach dem intensiven Training im Marbella Football Center.

Neben Raum ist Henrichs nach einer starken Rückrunde in Leipzig die Alternative auf der linken Seite. "Ich hoffe, dass ich Einsatzzeiten bekomme und mich beweisen kann", sagte der 25-Jährige an der Costa del Sol und erklärte seine Formsteigerung: "Wenn harte und schwere Zeiten da sind, muss man weiter arbeiten und sich fokussieren."

Das gilt auch für Robin Gosens. Flick verzichtete auf die EM-Entdeckung. Nach langer Verletzungspause kam der 27-Jährige bei Inter Mailand zuletzt nur auf wenig Einsatzzeit. "Auch er kann einen neuen Anlauf nehmen und zeigen, was in ihm steckt", sagte der Bundestrainer. Es bleibt spannend auf der Problemposition. Eine Versetzung von Joshua Kimmich schloss Flick aber aus: "Ich sehe ihn bei uns nicht auf der Außenverteidigerposition."