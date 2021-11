Da wird der Fußball zur Nebensache: Beim Zweitliga-Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 verletzt sich André Hoffmann schwer. Der Fortuna-Profi wird mit Verdacht auf Halswirbel- und Kieferbruch ins Krankenhaus gebracht.

Ein heftiger Zusammenprall überschattet das Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96. Am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga verletzte sich Fortunas André Hoffmann offenbar schwer. Er wurde mit "Verdacht auf Fraktur im Kiefer und der Halswirbelsäule" in die Uniklinik Düsseldorf gebracht, teilte sein Klub mit.

Der 28 Jahre alte Hoffmann war in der elften Minute mit Hannovers Sebastian Ernst in voller Geschwindigkeit zusammengeprallt. Ernst, der relativ schnell wieder aufstehen konnte, erwischte Hoffmann mit dem Oberarm am Kopf. Der Düsseldorfer blieb regungslos auf dem Bauch liegen, die Mediziner behandelten ihn lange auf dem Platz, ehe er mit einer Halskrause fixiert aus dem Stadion getragen wurde. Hoffmann konnte dabei leicht seine Hand heben, um den Fans zuzuwinken.

"Es war ein Schockmoment. Das sah echt schlimm aus", sagte Düsseldorfs Offensivspieler Felix Klaus. Hannovers Trainer Jan Zimmermann sagte: "Das tut mir wirklich leid. Da ist alles andere absolut im Hintergrund." Er wünschte Hoffmann gute Besserung.

Auf dem Platz sah die Fortuna lange wie der Sieger aus. Christoph Klarer brachte die Rheinländer vor 22.398 Zuschauern bereits in der 5. Minute per Kopf in Führung. In der Nachspielzeit wurde es dann turbulent. Mit einem sehr sehenswerten Distanzschuss traf der eingewechselte Florent Muslija (90.+2) zum Ausgleich für die Niedersachsen. Anschließend schaute sich Schiedsrichter Robert Kampka eine strittige Strafraumszene nochmal an, sah jedoch kein strafbares Handspiel und entschied sich gegen einen Elfmeter für Düsseldorf.

Die Fortuna liegt damit auf Platz 12, Hannover ist nach der sechsten Partie in Folge ohne Sieg auf Platz 15 abgerutscht. Der SV Sandhausen kann die Düsseldorfer an diesem Wochenende allerdings nicht auf den Relegationsplatz verdrängen, da die Partie gegen den Tabellenführer FC St. Pauli wegen 18 Corona-Fällen bei den Sandhäusern verlegt werden musste.