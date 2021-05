Die Karriere von Karim Benzema in der französischen Fußball-Nationalmannschaft endet mit einem Knall. 2015 wird der Stürmer von Real Madrid aussortiert - wegen Mittäterschaft in einem Erpressungs-Skandal. Nun ist der 33-Jährige die große Überraschung bei Deutschlands Gruppengegner.

Stürmer Karim Benzema kehrt nach fünfeinhalb Jahren in die französische Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der 33-Jährige von Real Madrid wurde von Trainer Didier Deschamps ins vorläufige Aufgebot des Weltmeisters für die Europameisterschaft im Sommer (11. Juni bis 11. Juli) berufen, der 26-Mann-Kader wurde am Dienstagabend verkündet.

Benzema war seit einem Erpressungs-Skandal um ein Sextape im Oktober 2015 nicht mehr Teil der Equipe Tricolore, bei der paneuropäischen EM soll er nun neben Superstar Kylian Mbappé (Paris St. Germain) und Antoine Griezmann (FC Barcelona) für Tore sorgen. Aus der Bundesliga steht das Bayern-Quartett Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso und Kingsley Coman im Aufgebot, auch Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach ist dabei. Es fehlt dagegen Dayot Upamecano, der im Sommer von RB Leipzig zum FC Bayern wechseln wird.

"Getroffen und ausführlich diskutiert"

Eine Rückkehr Benzemas schien jahrelang äußerst unwahrscheinlich, weil auch die juristische Aufarbeitung noch nicht abgeschlossen ist: Benzema wird sich im kommenden Herbst vor Gericht verantworten müssen, der Prozess soll im Oktober stattfinden. Es geht um Mittäterschaft bei einem Erpressungsversuch. Der 81-malige Nationalspieler soll seinen früheren Mitspieler Mathieu Valbuena dazu gedrängt haben, Dritte zu bezahlen, die mit der Veröffentlichung eines intimen Videos drohten.

Nach seiner Nichtberücksichtigung für die EM 2016 beklagte er zudem öffentlich, Trainer Deschamps habe sich "dem Druck eines rassistischen Teils Frankreichs gebeugt". Vor der WM 2018 sagte Benzema, er werde unter diesem Trainer keine Chance auf eine Rückkehr haben.

Deschamps betonte nun, dass die Interessen der Nationalmannschaft "über allem" stünden. Um "zu dieser Entscheidung zu gelangen", seien dennoch "einige Schritte" notwendig gewesen: "Wir haben uns getroffen und ausführlich diskutiert." Benzema hat in bislang 81 Länderspielen 27 Tore erzielt, für Real Madrid traf er allein in dieser Saison 29-mal. Frankreich spielt zum EM-Auftakt am 15. Juni in München gegen Deutschland, weitere Gegner in Gruppe F sind Ungarn und Titelverteidiger Portugal.