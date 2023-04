Im DFB-Pokal stehen in der Runde der letzten vier noch nur Bundesligisten. Dabei kommt es im Halbfinale zu einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen Freiburg und Leipzig. In der zweiten Partie ringen Stuttgart und Frankfurt um das Ticket nach Berlin.

Bayern Münchens Pokalschreck SC Freiburg trifft im Halbfinale des DFB-Pokals in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels auf Titelverteidiger RB Leipzig. Das zweite Vorschlussrundenduell am 2./3. Mai bestreiten in einem weiteren Bundesligaduell der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Das ergab die Auslosung durch Handball-Bundestrainer Alfred Gislason in der ARD. Das Endspiel findet im Berliner Olympiastadion am 3. Juni statt.

Leipzig, das im vergangenen Jahr im Endspiel des DFB-Pokals gegen Freiburg im Elfmeterschießen die Oberhand behalten hatte, warf im Viertelfinale Borussia Dortmund (2:0) aus dem Wettbewerb. Stuttgart hatte in der Runde der letzten acht Mannschaften beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg (1:0) gewonnen. Europa-League-Sieger Frankfurt war im Viertelfinale 2:0 gegen Union Berlin erfolgreich gewesen.

Am gestrigen Samstag hatte der FC Bayern in der Bundesliga durch ein 1:0 in Freiburg Revanche für das 1:2 im Pokal gegen die Breisgauer genommen.