In der Saison 2011/2012 gelingt AC Mailand letztmals der Einzug in ein Viertelfinale der Champions League, dann wird es ruhig um den Sieger von 2007. Trotz einer Krise in der heimischen Liga schlägt Milan die ebenso wankelmütigen Tottenham Hotspur und träumt von der Rückkehr in die Elite.

Der AC Mailand darf auf den ersten Einzug ins Viertelfinale der Champions League seit elf Jahren hoffen. Im Achtelfinal-Hinspiel gewann der italienische Fußballmeister gegen Tottenham Hotspur mit 1:0 (1:0). Brahim Díaz sorgte nach sieben Minuten für den einzigen Treffer und eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 8. März in London.

Von der Formschwäche der Italiener, die seit Jahresbeginn nur einen Erfolg aus acht Pflichtspielen holen konnten, war zu Beginn nichts zu sehen. Mit der ersten Torgelegenheit ging Milan in Führung. Erst scheiterte Frankreichs Vizeweltmeister Theo Hernandez an Spurs-Keeper Fraser Forster, auch den Nachschuss von Díaz parierte der Engländer, der beim dritten Versuch allerdings machtlos war: Mit einem Flugkopfball sorgte der Spanier Díaz für das 1:0 (7.).

Ex-Schalker verpasst zweiten Treffer

Die Gastgeber zogen sich im weiteren Verlauf zurück und überließen den Engländern die Kontrolle. Harry Kane und Co. kamen jedoch selten vor das Milan-Tor. Auch nach dem Seitenwechsel kam Tottenham gegen die gute Abwehr des Tabellenfünften der Serie A um den früheren Schalker Malick Thiaw nicht zu richtigen Chancen.

Mit der Einwechslung des brasilianischen WM-Stars Richarlison, der dieser Tage mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden war, hoffte Gäste-Trainer Antonio Conte im Angriff auf mehr Gefahr (70.). Die gab es jedoch nur vor dem eigenen Tor: Charles de Ketelaere (78.) und der starke Thiaw (79.) köpften jeweils freistehend knapp vorbei und verpassten eine noch bessere Ausgangslage für Milan.

Wie zuletzt schon in der Premier League bleibt Tottenham damit weiter auf der Suche nach Stabilität. In der heimischen Liga war auf einen Überraschungssieg gegen das Schwergewicht Manchester City erst am Samstag eine herbe 1:4-Pleite bei Leicester City gefolgt. So bleibt den Spurs die Hoffnung, dass sie Anfang März wieder ihr anderes Gesicht zeigen werden.