Benjamin Mendy wird sich Anfang Januar wegen mehrerer angeklagter Vorwürfe vor Gericht verantworten müssen. Der französische Fußball-Weltmeister sitzt bereits seit rund zwei Wochen in Untersuchungshaft - und wird dort vorher auch bleiben müssen.

Benjamin Mendy muss sich am 24. Januar kommenden Jahres wegen mutmaßlicher Vergewaltigungen in England vor Gericht verantworten. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP. Dem 27-Jährigen, der momentan in Liverpool in Untersuchungshaft sitzt, werden Vergewaltigung in vier Fällen sowie ein weiterer sexueller Übergriff zur Last gelegt. Die Vorfälle sollen zwischen Oktober 2020 und August 2021 stattgefunden haben, eines der vermeintlichen Opfer war minderjährig.

Mendy nannte bei dem Gerichtstermin am Freitag nur seine Personalien. Seine Anwältin Eleanor Laws kündigte für eine weitere Anhörung am 15. November einen Antrag auf Klageabweisung an. Mitangeklagt ist ein 40-jähriger Mann. "Die Vorwürfe beziehen sich auf drei Klägerinnen über 16 Jahre und sollen zwischen Oktober 2020 und August 2021 stattgefunden haben", hatte die Polizei von Cheshire in einer Erklärung geschrieben. "Die Polizei von Cheshire und die Staatsanwaltschaft möchten alle daran erinnern, dass das Strafverfahren gegen Mendy noch nicht abgeschlossen ist und dass er ein Recht auf ein faires Verfahren hat", hieß es von der örtlichen Polizei.

Von seinem Klub Manchester City war Mendy vor rund zwei Wochen suspendiert worden. "Die Angelegenheit ist Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens, und der Klub kann daher keine weiteren Stellungnahmen abgeben, bis dieses Verfahren abgeschlossen ist", teilte City dazu mit. Ein Gericht im englischen Chester lehnte zudem in der vergangen Woche einen Antrag ab, den Profi gegen Kaution im Vorfeld des Prozesses aus der U-Haft zu entlassen. Der Fußballer war 2017 für schätzungsweise 52 Millionen Pfund (rund 60 Mio Euro) vom AS Monaco nach Manchester gewechselt, 2018 wurde Mendy mit der französischen Nationalmannschaft Weltmeister.