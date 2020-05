Auch in England gelten strenge Regeln zur Eindämmung des Corona-Virus - und zwar auch für Fußball-Profis. Und während die Premier League noch darum kämpft, wieder Geld verdienen zu dürfen, ignoriert ein Profi munter alle Vorgaben. Besonders dumm: Er filmt sich meistens dabei.

Abwehrspieler Serge Aurier vom englischen Fußballklub Tottenham Hotspur hat zum dritten Mal gegen die nationalen Coronaregeln verstoßen und sich dabei erneut selbst verraten. Der Ivorer postete am Dienstag bei Instagram ein Foto, dass ihn mit neuem Haarschnitt dicht neben Friseur Justin Carr zeigt. Damit verstieß er nicht nur gegen die nationalen Abstandsregeln, sondern missachtete auch die Vorgaben der Liga. Demnach dürfen die Premier-League-Spieler keinen Kontakt zu Personen außerhalb ihres Familienkreises haben. In England müssen Personen, die nicht zum selben Haushalt gehören, aufgrund der Coronavirus-Gefahr derzeit mindestens zwei Meter Abstand zueinander halten.

Die Spurs kündigten nach dem Verstoß gleich eine interne Untersuchung an, zumal es nicht die ersten Verfehlungen des Rechtsverteidigers waren. Mitte April hatte Aurier während des Lockdowns bereits gegen die Ausgangssperre verstoßen, indem er mit einem Freund zum Joggen ging. Nur zwei Wochen später saß er dicht an dicht mit Mitspieler Moussa Sissoko zusammen und missachtete die Abstandsregel. Beide Verstöße gelangten durch den 27-Jährigen selbst an die Öffentlichkeit, er veröffentlichte davon jeweils kurze Videos bei Instagram.

Auch der Chef nimmt es locker

Auch andere Angestellte des Vereins pflegen offenbar einen lockeren Umgang mit den Regeln. So wurde Trainer Jose Mourinho bei einem Training mit Tanguy Ndombele in einem Park im Norden Londons gesehen, während die Teamkollegen Davinson Sanchez und Ryan Sessegnon auch schon beim gemeinsamen Laufen gesichtet wurden. "Alle unsere Spieler wurden daran erinnert, das Social Distancing beim Training in der Öffentlichkeit zu respektieren. Wir werden diese Botschaft weiter stärken", sagte ein Sprecher des Klubs damals. Es ist offenbar Zeit für eine erneute Erinnerung.

Die Vereine der Premier League arbeiten auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Juni hin. Heute nahm Aurier mit Tottenham das Kleingruppentraining auf.