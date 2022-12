Elia Alessandrini ist Fußballprofi in der Schweiz, der Innenverteidiger macht zahlreiche Spiele in den Nachwuchs-Nationalmannschaften.Zuletzt ist Alessandrini in der zweiten Liga aktiv. Bei einem Tauchunfall im Urlaub kommt er mit 25 Jahren ums Leben.

Der Schweizer Fußball muss einen Profi betrauern, der "auf tragische Weise" ums Leben kam, wie der Verband schrieb: Der ehemalige Junioren-Nationalspieler Elia Alessandrini starb nach übereinstimmenden Medienberichten während seines Urlaubs im Oman bei einem Tauchunfall. Als Todesursache wurde ein Herzstillstand genannt. Wie die Schweizer Tageszeitung "Blick" schreibt, sei die Tragödie in Anwesenheit seiner Freundin beim Schwimmen und Tauchen im Pool" passiert, "wenige Stunden vor der geplanten Heimreise in die Schweiz. Alessandrini taucht nicht mehr auf, jegliche medizinische Hilfe – auch im Spital – kommt zu spät."

Alessandrinis Mutter Patrizia sagt gegenüber "Blick": "Er war der beste Sohn, den man sich vorstellen kann. Er war ein herzensguter Mensch, der nie schlecht gelaunt und immer gelächelt hat. Er war ein Sonnenschein." Sein aktueller Verein verabschiedete sich am Samstag von seinem Spieler: "Kapitän mit Leib und Seele, die rot-weiße Familie trauert um Elia Alessandrini. Die Stadionfamilie verliert einen Freund, einen Mannschaftskameraden und ein Vorbild für alle", schrieb der FC Stade Lausanne Ouchy auf Twitter.

"Er hat nie aufgegeben"

Alessandrini, der mit 15 Jahren zum ersten Mal für eine U-Nationalmannschaft der Schweiz spielte, hatte den großen Durchbruch in der Schweizer Eliteklasse Super League nicht geschafft und zuletzt in der zweiten Liga gespielt. Immer wieder wurde Alessandrini durch Verletzungen zurückgeworfen. "Er wollte noch ein paar Jahre spielen, aber die ganz grossen Ambitionen hatte er nicht mehr. Das hat auch mit seiner Verletzungshistorie zu tun", zitiert "Blick" Jörg Dünkel, Mannschaftsarzt von von Alessandrinis Jugendklub Young Boys Bern, der Alessandrini zuletzt auch persönlich betreute. "Immer wieder wurde Elia zurückgeworfen, er hat aber nie aufgegeben, sich ständig zurückgekämpft. Seine Mentalität war beeindruckend." Letztlich spielte Alessandrini nur einmal 2017 für den FC Thun in der Super League. Letztmals für die Schweiz hatte er beim 0:0 gegen England am 4. September 2017 mit der U20-Nationalmannschaft gespielt.

Die Young Boys Bern, wo Alessandrini zum Nachwuchs-Nationalspieler reifte, schrieben: "Fassungslos haben wir vom Hinschied unseres früheren Nachwuchsspielers Elia Alessandrini Kenntnis nehmen müssen. Elia Alessandrini wurde im Alter von 25 Jahren jäh aus dem Leben gerissen."