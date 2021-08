Das große Ziel Champions League, es bleibt für Mario Götze und die PSV Eindhoven in dieser Saison unerreicht. Stattdessen spielt der niederländische Klub mit Trainer Roger Schmidt erneut in der Europa League. Götze könnte aber schon bald getröstet werden - von Bundestrainer Hansi Flick.

Ex-Weltmeister Mario Götze vermisste "die Effizienz", Teamkollege Philipp Max blutete das Herz: Nach dem Verpassen der Champions League war bei den beiden deutschen Profis des niederländischen Fußballklubs PSV Eindhoven die Enttäuschung riesengroß. "Wir haben ein Jahr daran gearbeitet, haben alles versucht. Wenn man die beiden Spiele sieht, wie viel Ballbesitz wir hatten, das ist schon bitter", sagte Götze nach dem 0:0 im Playoff-Rückspiel gegen Benfica Lissabon bei Amazon Prime.

Nach dem 1:2 im Hinspiel muss Eindhoven damit wieder in der Europa League spielen. "Mein Traum war natürlich, Champions League zu spielen", sagte Max. Sein Team habe es aber nicht geschafft, ein Tor zu machen. "Wir hätten es über beide Spiele aber verdient gehabt."

Dabei spielten die Gastgeber nach der Gelb-Roten Karte gegen Lucas Verissimo (32. Minute) eine Stunde in Überzahl. Doch dem niederländischen Team gelang kein Treffer, obwohl es das Spiel bestimmte. Und gute Chancen hatte, eine der besten leitete Götze ein: Nach seinem Steilpass kam Torjäger Eran Zahavi zum Abschluss, traf aber nur die Latte.

"Manchmal ist Fußball einfach. Es ist uns nicht gelungen, ein Tor mehr zu schießen. Benfica hat das aber auch gut verteidigt. Ich glaube, wir hatten drei, vier große Chancen. Wir hätten aber noch mehr Chancen herausspielen müssen", sagte der deutsche PSV-Coach Roger Schmidt und fügte mit Blick auf die entgangenen Einnahmen hinzu: "Diese 15 Millionen sind mir egal. Ich hätte gerne mit meiner Mannschaft Champions League gespielt. Europa League ist aber auch ein Wettbewerb, der Spaß macht."

"Er verliert nie den Ball"

Stattdessen darf nun der Ex-Dortmunder Julian Weigl mit Benfica in der Königsklasse spielen. Womöglich bleibt Götze ein Trost: Am Freitag könnte er von Neu-Bundestrainer Hansi Flick nach fast vierjähriger Pause wieder für das DFB-Team berufen werden. Der Coach hatte erst kürzlich gesagt, dass Götze nach seinem Abschied vom BVB "wieder in die Spur gekommen ist". Amazon-Experte Mario Gomez attestierte ihm "wieder dieses innere Strahlen".

Auch Schmidt sagte: "Er hat den Spaß am Fußball zurückgewonnen." Er hatte ihn im vergangenen Jahr nach Eindhoven gelockt. "Mit so einem Spieler werden alle Spieler auf dem Platz besser. Er hat Selbstvertrauen, hat diese Wertschätzung, ein ganz wichtiger Spieler zu sein, gesetzt zu sein. Ich glaube, er ist angekommen."

Dass Götze jetzt schon vier Pflichtspieltore auf dem Konto hat, hängt auch mit seinem Ex-Klub BVB zusammen. Donyell Malen verließ die PSV Richtung Dortmund, das Spiel ist nun stärker zugeschnitten auf Götze. Er kann der Spielmacher sein und er macht das gut: "Wenn du ihm den Ball gibst, weißt du, dass du ihn in hervorragender Weise zurückbekommst. Jeder sieht, wie gut und wichtig Mario für uns ist. Er verliert nie den Ball, und er macht mich auch besser. Wenn ich anfange zu rennen, wird der Ball sicher kommen", sagte Mitspieler Noni Madueke. Dieses Lob des 19-Jährigen könnte Flick endgültig überzeugen.