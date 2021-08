Mario Götze schwärmt: Der Offensivspieler trifft gegen den Erzrivalen, feiert den ersten Titel der Saison und freut sich über einen ganz außergewöhnlichen Augenblick. Es läuft für Götze. Wo die gute Form hinführt? Der Bundestrainer ruft jedenfalls öfter mal an.

Während die deutschen Fußball-Nationalspieler dieser Tage noch ihren restlichen EM-Frust abschütteln und erst nach und nach wieder voll im Wettkampfgeschehen ankommen, läuft es für einen ihrer ehemaligen (und vielleicht zukünftigen) Kollegen schon wieder blendend: Im niederländischen Supercup feierte Mario Götze mit seiner PSV Eindhoven den ersten Titel der Saison. Und demütigte als nette Randerscheinung den großen Rivalen. Den Schlusspunkt beim 4:0 setzte Götze, der sich nach einer langen Krise immer näher an eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft zurückarbeitet, selbst.

Götze feierte spätes Tor auch in den Sozialen Netzwerken. "Das sind die Momente, für die wir spielen", schrieb der 29-Jährige nach der Demontage von Meister und Pokalsieger Ajax Amsterdam zu einem Video seines Treffers zum Endstand (89.). Das Jubelbild seiner Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison Vizemeister geworden war, mit Pokal und Medaille kommentierte der Weltmeister von 2014 mit: "Nicht ganz die Olympischen Spiele, aber diese Medaille sieht auch sehr gut aus, oder?" Mitspieler Philipp Max freute sich mit. "Suuuuuper Mario La La La La La La La La laaaaaa", schrieb der 27-Jährige. Trainer der PSV ist Roger Schmidt.

Es ist nicht der erste "magische Moment" Götzes in der noch jungen Saison, die in der Bundesliga noch gar nicht angebrochen ist: Schon beim 5:1 der PSV Eindhoven im Zweitrunden-Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Galatasaray Istanbul trumpfte der ewige "Siegtorschütze im WM-Finale 2014" groß auf. Zwei Treffer steuerte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler beim furiosen Auftritt des niederländischen Vizemeisters bei und wirbelte die Türken zusammen mit dem Dreifach-Torschützen Eran Zahavi gewaltig durcheinander. "Was für eine Nacht, was für ein Team @PSV", schrieb Götze danach bei Twitter. "Auf der größten Bühne zu treffen ist immer etwas Besonderes, besonders mit den Fans im Rücken. Ich bin sehr glücklich über meine beiden Tore."

"Macht fast immer alles richtig"

Auch Zahavi feierte den Deutschen: "Es ist einfach toll, mit Mario zusammenspielen. Er macht mir das Leben auf dem Platz viel leichter, weil er fast immer alles richtig macht", sagte der israelische Torjäger. Auch im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde traf Götze und brachte sein Team beim 3:0 gegen den dänischen Vertreter FC Midtjylland ganz nah ran an die Gruppenphase der Champions League.

Ob sich Götze nach bitteren Bank- und Tribünenjahren in Eindhoven auch tatsächlich zurück in den Kreis der neuzuformierenden - oder wenigstens neuzuordnenden - Nationalmannschaft - gespielt hat, wird die Zukunft zeigen. Mit Hansi Flick ist seit dem 1. August ein neuer Bundestrainer im Amt, der Götze kennt und schätzt - und nach zwei blamablen Turnieren viel, viel ändern muss beim Flaggschiff des einst ruhmreichen Deutschen Fußball-Bundes. Es geht um Außendarstellung, um Mentalität, um Taktik und Spielideen und sicher auch ums Personal.

Ruft Flick mal wieder an?

Flick hatte sich im September 2020 erklären müssen, weil von einer Rückkehr Götzes zum FC Bayern spekuliert worden war. Ja, so erklärte er damals noch als Trainer des Rekordmeisters, er habe mit Götze zuletzt "immer regen Kontakt gehabt" und telefoniert. Allerdings gelte dies für eine Vielzahl von Spielern, die der neue Bundestrainer aus seiner Zeit beim DFB kennt. "Mit Mario ganz besonders", meinte Flick, "weil er eine schwierige Phase hatte, da braucht man besondere Unterstützung." Wenig später unterschrieb Götze überraschend bei der PSV Eindhoven - und ließ dort die schwierige Phase schnell hinter sich.

"Die EM ist ein großer Traum für mich, gerade weil ich beim vergangenen WM-Turnier 2018 erstmals nicht dabei war. Mein Hunger auf Titel ist inzwischen noch größer geworden", hatte Götze nach den ersten Spielen in der Eredivisie zur "Bild"-Zeitung gesagt. Doch im Frühjahr kam der Dämpfer: "Im Moment ist Mario nicht im engeren Kreis", sagte Flicks Vorgänger Joachim Löw, machte die Tür allerdings nicht völlig zu: "Aber wir haben ein Auge auf ihn." Zuvor hatte Löw noch gestaunt: "Das war so nicht zu erwarten", sagte der Bundestrainer, "er wirkt sehr frisch und sehr agil, die Freude ist ihm anzumerken. Das braucht er für seine Leichtfüßigkeit, für seine Variabilität."

Zu einer Nominierung für die Europameisterschaft hat es dann zwar nicht mehr gereicht. Nach dem schwachen Auftritt der DFB-Truppe und dem frühen Aus im Achtelfinale gegen England war das freilich nicht der Schaden Götzes. Bei seiner Vorstellung in Eindhoven hatte Götze seine Ambitionen für ein Comeback im Löw-Team bekräftigt. "Definitiv möchte ich wieder zurück in die Nationalmannschaft", hatte er gesagt. Gut möglich, dass Hansi Flick mal wieder anruft.