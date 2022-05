Obwohl er noch gar nicht da ist, ist Erling Haaland bei Manchester City bereits in aller Munde. Startrainer Pep Guardiola weigert sich zwar erst, über den Neuzugang zu sprechen, deutet dann aber doch an, welche Rolle ihm für den Norweger vorschwebt. Ein anderer imitiert den Stürmer sogar.

Starcoach Pep Guardiola von Manchester City ist überzeugt, dass seine Mannschaft schnell von Neuzugang Erling Haaland profitieren wird. "Er wird uns definitiv helfen, mehr Tore zu schießen", sagte Guardiola am Mittwoch nach Man Citys 5:1 in der Premier League bei den Wolverhampton Wanderers dem Sender Sky Sports.

Doch es gehe nicht nur darum. "Wir werden ihm niemals die Verantwortung übertragen, die Tore zu schießen", sagte der City-Coach über den Norweger, der im Sommer von Borussia Dortmund zu den Cityzens wechselt. Nicht nur Stürmer seien für die Tore verantwortlich, betonte Guardiola. "Wir müssen Spiele gewinnen, und dafür ist es wichtig, dass jeder sein Bestes gibt."

Eigentlich hatte sich Guardiola nach dem Spiel überhaupt nicht zu Haaland äußern wollen. "Ich antworte, weil ich muss und weil ich ein höflicher Mann bin, aber das ist ein Thema für die nächste Saison", so der City-Trainer, der lieber über den überragenden Kevin De Bruyne sprechen wollte.

Der Belgier hatte gegen die Wolves vier Tore geschossen und nach seinem dritten Treffer Haalands Torjubel imitiert. De Bruyne gab sich anschließend ahnungslos. Ob das etwas mit Haaland zu tun hätte? "Ich wusste das nicht mal", scherzte De Bruyne. "Ich habe das nur gemacht, weil ich dreimal getroffen hatte, das passiert sonst nie."

Titelverteidiger Manchester City hatte mit dem Kantersieg seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Liverpool und Trainer Jürgen Klopp gewahrt und liegt weiterhin auf Meisterkurs. Zwei Spieltage vor dem Saisonende haben die Cityzens auch eine deutlich bessere Tordifferenz (72) als Liverpool (65). Der FC Chelsea feierte nach drei sieglosen Spielen ebenfalls einen wichtigen Auswärtserfolg. Die Londoner setzten sich in Überzahl mit 3:0 (1:0) bei Leeds United durch und sind als Tabellendritter weiter auf Kurs in Richtung Champions-League-Qualifikation. Mason Mount (4. Minute), Christian Pulisic (55.) und Romelu Lukaku (83.) trafen im Stadion an der Elland Road für die von Thomas Tuchel trainierten Blues.