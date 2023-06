Vor einer Woche triumphiert Erling Haaland mit Man City in der Königsklasse, nun muss er mit Norwegen um die EM-Teilnahme bangen. Gegen Schottland trifft er per Foulelfmeter, verfolgt dann aber von der Bank aus, wie das Spiel nach seiner Auswechslung noch gedreht wird.

Champions-League-Sieger Erling Haaland droht bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland mit der norwegischen Nationalmannschaft erneut die Zuschauerrolle. Der Ex-Dortmunder verlor mit seinem Team trotz seines 22. Tores im 24. Länderspiel in der Qualifikation 1:2 (0:0) gegen Schottland. Die Norweger, die zuletzt bei der EURO 2000 an einem großen Turnier teilnahmen, liegen mit nur einem Punkt aus drei Spielen in der Gruppe A auf dem vierten Platz.

Schottland ist mit neun Zählern Tabellenführer, Favorit Spanien (3) hat ein Spiel weniger bestritten. Haaland verwandelte eine Woche nach dem Triumph mit Manchester City in der Königsklasse einen Foulelfmeter (61.) zum 1:0 der Gastgeber im Ullevaal-Stadion in Oslo. Der 22-Jährige war selbst gefoult worden. Doch Lyndon Dykes (87.) und Kenny McLean (89.) drehten in der Schlussphase noch das Spiel. Haaland war in der 84. Minute ausgewechselt worden. Nächster Gegner für die Norweger ist am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) Zypern.

Den Sprung an die Tabellenspitze der Gruppe G verpasste derweil Ungarn. Das Team um die Bundesligaprofis Willi Orban, Dominik Szoboszlai (beide Leipzig) und Roland Sallai (Freiburg) kam in Montenegro nicht über ein 0:0 hinaus und liegt mit vier Punkten aus zwei Spielen zwei Zähler hinter dem spielfreien Spitzenreiter Serbien.