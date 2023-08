Der Transfer von Harry Kane von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München ist nach langem Ringen über die Bühne gegangen. Nun nutzt der Torjäger die erste Gelegenheit, um sich von seinen alten Fans, die er auf der Insel zurücklässt, zu verabschieden.

Bayerns neuer Topstürmer Harry Kane hat sich mit emotionalen Worten von den Fans seines bisherigen Vereins Tottenham Hotspur verabschiedet. "Ich wollte der Erste sein, der euch Tottenham-Fans mitteilt, dass ich den Verein heute verlassen werde", sagte der englische Fußballstar in einem auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichten Video. Nach wochenlangen Verhandlungen hatte der erfolgreichste Torjäger der Klubgeschichte in der Nacht einen Vierjahresvertrag beim FC Bayern München unterschrieben.

Der Abschied sei sehr emotional für ihn und er sei traurig, den Klub zu verlassen, bei dem er fast 20 Jahre seines Lebens verbracht habe - "vom 11-jährigen Jungen bis zum 30-jährigen Mann", wie er sagte. "Es gab so viele großartige Momente und besondere Erinnerungen - Erinnerungen, die ich für immer wertschätzen werde", sagte Kane und sprach einen umfassenden Dank an all diejenigen aus, die ihn während seiner Zeit bei den Spurs begleitet haben. "Ich hatte das Gefühl, dass es an der Zeit gewesen ist, zu gehen. Ich wollte nicht mit vielen ungelösten Zukunftsgesprächen in die Saison gehen."

Am vergangenen Wochenende hatten die Fans der Londoner noch einmal Hoffnung auf einen Verbleib ihres Torjägers geschöpft: Beim 5:1-Testspielsieg über Schachtar Donezk stand Kane in der Anfangsformation - und traf viermal. Nun soll er in der Bundesliga treffen und den FC Bayern auch international mindestens wieder näher an die zuletzt enteilten Spitzenteams heranführen.

Harry Kane verlässt die Tottenham Hotspur mit einem traurigen Rekord: Kein Stürmer traf jemals so oft in der Premier League, ohne einen einzigen Titel geholt zu haben. Sechsmal wurde Kane Torschützenkönig der Premier League, einen Pokal hielt er nie in den Händen. Ganz nah dran war er 2020: Im Finale der Champions League unterlagen die Spurs Jürgen Klopps FC Liverpool 0:2. Auch das soll einer der Gründe sein, warum der Superstar zum FC Bayern München wechseln wollte.