Rekordpleite in Premier League Hasenhüttl-Team kassiert neun Gegentore

Ein rabenschwarzer Fußballabend beschert dem Team von Trainer Hasenhüttl einen nicht gerade schmeichelhaften Rekord: Nach der dürftigen Vorstellung gegen Leicester City darf sich der FC Southampton nun mit der höchsten Niederlage in der Geschichte der Premier League rühmen.

Der österreichische Teammanager Ralph Hasenhüttl hat mit dem englischen Fußball-Erstligisten FC Southampton eine historische Niederlage erlitten. Der ehemalige Leipzig-Coach verlor mit den Saints gegen Leicester City 0:9 (0:5). Die Gäste stellten damit den Rekord für den höchsten Sieg in der Premier-League-Geschichte ein. Manchester United hatte 1995 ebenfalls 9:0 gegen Ipswich Town gewonnen. Der Rekordmeister hatte zuvor auch den Rekord bei den höchsten Auswärtssiegen durch das 8:1 bei Nottingham Forest am 6. Februar 1999 gehalten.

Für die Gastgeber, die mit Hasenhüttl nach nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Spielen in der Krise stecken, war es die höchste Niederlage der Vereinshistorie. Leicester rückte zumindest vorübergehend auf Platz zwei vor, Southampton rutschte auf einen Abstiegsplatz ab.

Die Gastgeber schwächten sich nach zwölf Minuten beim Stand von 0:1 selbst: Ryan Bertrand wurde nach einem überharten Einsteigen mit Rot vom Platz geschickt. Zuvor hatte bereits Benjamin Chilwell (10.) für die Gäste getroffen, Youri Tielemans (17.), Ayoze Perez (19., 39.) und Jamie Vardy (45.) erzielten in Überzahl noch vor der Pause vier weitere Tore für den Überraschungsmeister von 2016. Nach der Pause trafen erneut Perez (57.) und Vardy (58., 90.+3/Foulelfmeter) sowie James Maddison (85.).

Hasenhüttl war im Dezember 2018 als Teammanager in die Hafenstadt an der Südküste Englands gekommen. In dieser Saison hatte zuvor Meister Manchester City den höchsten Sieg gefeiert - das 8:0 gegen den FC Watford war allerdings vor eigenem Publikum.