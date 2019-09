Mit den Gruppengegnern Barcelona und Inter Mailand hat Borussia Dortmund ein schweres Los in der Champions League erwischt. Doch Inter lässt zum Auftakt Punkte liegen. Auch Leipzigs Konkurrenten Lyon und St. Petersburg trennen sich unentschieden.

Borussia Dortmunds Gruppengegner Inter Mailand hat zum Auftakt der Champions League gepatzt. Gegen Slavia Prag reichte es für den favorisierten Gastgeber nur zu einem 1:1. Inter steht damit schon nach dem ersten Spieltag der Gruppe F unter Zugzwang. Peter Olayinka schoss Slavia in der 64. Minute mit dem ersten Prager Tor in der Königsklasse seit zwölf Jahren in Führung. Kurz vor Schluss, in der 92. Minute, rettete Nicolo Barella Inter immerhin noch einen Punkt.

Im ungleichen Duell zwischen Inter, dessen Kader einen Marktwert von 535 Millionen Euro hat, und Prag mit einem 37-Millionen-Euro-Kader versprühte der Gastgeber wenig Spielfreude. Star-Neuzugang Romelu Lukaku blieb blass. Inters beste Torchance vergab Verteidiger Danilo D'Ambrosio, der aus kurzer Distanz in die Arme von Keeper Ondrej Kolar köpfte. Auf der Gegenseite staubte Olayinka bei der ersten dicken Chance der Gäste cool ab. Eine Trotzreaktion von Inter blieb lange aus, ehe Barella nach einem Lattentreffer von Stefano Sensi doch noch zum Ausgleich einnetzte.

In RB Leipzigs Gruppe G kam Olympique Lyon zuhause im Duell mit dem russischen Meister Zenit St. Petersburg über ein 1:1 nicht hinaus. Serdar Azmoun traf kurz vor der Pause beim ersten Torschuss der Gäste nach tollem Doppelpass mit Artjom Dsjuba. Lyon war davor wie danach spielbestimmend. Zu mehr als dem Ausgleich durch Memphis Depay – Foulelfmeter in der 50. Minute - reichte es aber nicht.