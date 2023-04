Für Roger Schmidt und Benfica Lissabon ist die Champions-League-Saison beendet. In einem wilden Duell schießen die Portugiesen drei Tore, doch das reicht nicht zum Sieg. Stattdessen zieht Inter Mailand ins Halbfinale ein - und dort kommt es nun zu einer brisanten Begegnung.

Die Träume von Roger Schmidt und Benfica Lissabon sind in San Siro zerplatzt. Der Tabellenführer aus Portugal verpasste trotz eines 3:3 (1:1) bei Inter Mailand das Halbfinale der Champions League. Für die "Nerazzurri" kommt es damit wie vor 20 Jahren in der Runde der letzten Vier zum Stadtduell mit dem AC Mailand.

Nicolo Barella (14.), der schon beim 2:0-Erfolg für Inter im Hinspiel getroffen hatte, Weltmeister Lautaro Martinez (66.) und Joaquin Correa (78.) sorgten vor stimmungsvoller Kulisse für die Mailänder Tore. Bei Benfica keimte mit dem Ausgleich von Fredrik Aursnes (38.) noch einmal Hoffnung auf. Die Treffer von Antonio Silva (86.) und Petar Musa (90.+5) kamen zu spät.

Am 10. Mai im Halbfinal-Hinspiel treffen Milan und Simone Inzaghis Inter-Team aufeinander. Das Rückspiel steigt eine Woche später. 2003 setzte sich der AC Mailand knapp nach zwei Unentschieden durch und gewann anschließend den Wettbewerb. Für das Schmidt-Team ist die Chance vorerst dahin. Nach einer lange herausragenden Spielzeit waren die Portugiesen unter Führung des früheren Bundesliga-Coaches zuletzt schon merklich aus dem Tritt geraten. Auch in der Liga ist der Vorsprung auf den FC Porto auf vier Punkte geschmolzen.

In Mailand passte der Start nicht. Inter gab ohne die später eingewechselten Nationalspieler Robin Gosens und Starstürmer Romelu Lukaku in der Startelf den Ton an. Nach dem Ausgleich waren die Gäste richtig in der Partie und hätten nach Foul an Aursnes (55.) einen Elfmeter bekommen müssen.