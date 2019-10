Wie groß ist der Glücksfaktor beim Elfmeterschießen? Wir wissen es nicht. Im DFB-Pokal jedenfalls setzt sich zweimal der vermeintliche Außenseiter durch. Will meinen: Der 1. FC Kaiserslautern und der SC Verl stehen im Achtelfinale. Der 1. FC Nürnberg und Holstein Kiel sind somit raus aus dem Rennen.

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 6:5 i. E.; 2:2 (2:2, 1:1) n. V.

Nervenstark vom Punkt: Der 1. FC Kaiserslautern hat sich ins Achtelfinale des DFB-Pokals gekämpft, im Elfmeterschießen bezwang der kriselnde Fußball-Drittligist den Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg 6:5. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 (2:2, 1:1) gestanden. Im Elfmeterschießen musste Nürnbergs Feldspieler Enrico Valentini ins Tor, weil Keeper Patric Klandt in der Schlussphase der Verlängerung eine Verletzung erlitt - und der FCN nicht mehr wechseln durfte. FCK-Torhüter Lennart Grill parierte den entscheidenden Versuch von Tim Handwerker, zuvor hatte Andri Runar Bjarnason den Underdog in Führung gebracht.

Der FCK, der in der Liga auf einem Abstiegsplatz steht, erreichte somit erstmals seit 2014 wieder die Runde der besten 16. Und er kann sich über 702.000 Euro freuen, die der DFB dafür auslobt. Bereits vor dem Elfmeterschießen hatte Kaiserslauterns Timmy Thiele zwei Strafstöße in der achten und der 73. Minute verwandelt, Lukas Jäger (15.) und Michael Frey (90.) glichen jeweils aus. Frey nutzte einen schweren Patzer von Grill aus, der Keeper hatte den Nürnberger übersehen und ließ sich kurz vor dem Schlusspfiff den Ball stehlen. Im Elfmeterschießen wurde Grill dann doch noch zum Matchwinner.

SC Verl - Holstein Kiel 8:7 i.E.; 1:1 (1:1, 1:1) n. V.

Augsburg-Schreck SC Verl hat die nächste Überraschung geschafft und ist mit einem Sieg über Zweitligist Holstein Kiel erstmals ins Achtelfinale eingezogen. Der West-Regionalligist setzte sich gegen Kiel 8:7 im Elfmeterschießen durch. Verl hatte in der ersten Runde Bundesligist FC Augsburg 2:1 besiegt. Nach 120 Minuten hatte es in Verl 1:1 (1:1, 1:1) gestanden. Janni Serra (13.) hatte Kiel früh in Führung gebracht, Nico Hecker (45.) gelang der Ausgleich. Matchwinner war schließlich Verls Torwart Robin Brüseke mit zwei gehaltenen Elfmetern. Den 18. und entscheidenden Schuss versenkte Jan Schöppner.