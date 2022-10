Seit dem Abgang von Weltfußballer Robert Lewandowski spielt der FC Bayern meist ohne echten Mittelstürmer. Anscheinend haben die Münchner Englands Superstar Harry Kane als Nachfolger auserkoren. Doch der 29-Jährige hat zunächst einmal ganz andere Ziele.

Torjäger Harry Kane will sich vom angeblichen Interesse des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München nicht beeinflussen lassen. "Ich bin auf Tottenham Hotspur fokussiert und versuche, das Beste für uns zu erreichen", sagte der Kapitän des englischen Nationalteams. Natürlich sei Bayern "ein top, top Klub", die Konzentration liege aber auf Tottenham und darauf, "das Spiel zu gewinnen".

Kane, der in München als Nachfolger des abgewanderten Robert Lewandowski im Gespräch sein soll, trifft mit den Spurs am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) in der Champions-League-Gruppenphase auf Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Zuletzt hatte das Fachmagazin "kicker" über eine "erste Kontaktaufnahme" der Bayern mit dem noch bis 2024 beim Londoner Premier-League-Klub unter Vertrag stehenden Angreifer berichtet.

Im Duell mit den Hessen hofft Kane auf seinen ersten Treffer in dieser Königsklassen-Saison. "Natürlich möchte ich in jedem Spiel treffen und ich werde mein Bestes geben, um das zu erreichen und der Mannschaft zu helfen", sagte der 29-Jährige: "Ich war ein wenig enttäuscht, dass mein Name in den ersten Spielen nicht auf der Anzeigetafel stand. Ich hoffe, dass sich das ändert."

Bayern mit Personalsorgen

In der Champions League könnte sich der FC Bayern derweil bereits für das Achtelfinale qualifizieren. Aber Julian Nagelsmann trat die 294 Kilometer lange Busreise nach Pilsen mit Sorgen im Gepäck an. Der Kapitän fällt aus, der Zauberfuß fehlt, die Defensive ist nur bedingt abwehrbereit, die Stimmung könnte besser sein. Doch zum Glück ist die Königsklasse im Gegensatz zur Bundesliga bisher eine Art Wohlfühloase für die Münchner.

Die Dienstreise zum Spiel beim tschechischen Meister Viktoria Pilsen (Mittwoch, 21 Uhr/DAZN) steht angesichts der Unruhe beim souveränen Tabellenführer der Gruppe C (neun Punkte, 9:0 Tore) bezeichnenderweise unter dem Motto: "Vereint voran". Das jedenfalls prangt auf dem luxuriösen Bus, mit dem die ersatzgeschwächten Bayern die gut dreistündige Reise von der Säbener Straße zum Hotel in Pilsen antraten.

Trainer Nagelsmann beklagte dabei gleich vier weitere Ausfälle, allen voran Manuel Neuer (Schultereckgelenk-Prellung). Neben dem Kapitän blieben Matthijs de Ligt (Hüfte), Serge Gnabry (Knie) und der nach seiner Schädelprellung geschonte Alphonso Davies zu Hause. Dazu fehlte Jamal Musiala (Corona). Mit seinen 15 Torbeteiligungen (sieben Tore, acht Vorlagen) bei 13 Pflichtspieleinsätzen ist der 19-Jährige effektivster Münchner. Musialas Rolle als Aktivposten übernehmen könnten Rückkehrer Thomas Müller oder Leroy Sané, der in den vergangenen 13 Champions-League-Spielen an 16 Toren beteiligt war. Harry Kane wird bis auf Weiteres nicht für Bayern-Tore sorgen.