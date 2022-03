Jürgen Klopp hat in Liverpool einiges erreicht. Längst ist er eine Vereins-Ikone. In dieser Saison jedoch hängen die Reds früh weit hinter Pep Guardiolas Manchester City zurück, doch dann beginnen sie eine unglaubliche Sieges-Serie. Die können sie auch bei den formstarken Gunners in London ausbauen.

Der FC Liverpool ist zurück im Rennen um die englische Meisterschaft. Das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp gewann beim wiedererstarkten FC Arsenal im Emirates mit 2:0 (0:0) und kann weiterhin aus eigener Kraft Meister der Premier League werden. Nach 29 Spieltagen liegen die Reds nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter Manchester City. Der Titelverteidiger musste in den letzten Wochen Federn lassen und hat seit Jahresbeginn zehn Punkte auf Liverpool verloren.

"Wir sind jetzt nur einen Punkt hinter City, aber es ändert sich nichts", sagte Klopp auf Sky und blickte voraus auf das wohl entscheidende Spiel gegen Pep Guardiolas Klub am 10. April: "Wir müssen Fußballspiele gewinnen. Dann spielen wir gegen City und dann alle anderen. Ein Punkt Rückstand ist sicher besser als 14 Punkte Rückstand."

Mit dem 2:0 bauten die Reds ihre Siegesserie in der englischen Liga auf nunmehr neun Spiele aus. Es war ein enges Spiel, in dem die Gastgeber ihre zahlreichen Chancen nicht nutzen konnten und das Team aus der Beatles-Stadt mit kalter Effizienz antwortete. Nach der torlosen ersten Halbzeit, die von Arsenal mit hohem Pressing kontrollierte wurde, entwickelte sich in der Anfangsphase der zweiten 45 Minuten ein spektakuläres Spiel.

Der brasilianische Torhüter der Gäste, Alisson Becker, zeichnete sich nach einem Fehler des ehemaligen Müncheners Thiago Alcântara mit zwei unglaublichen Paraden gegen Alexandre Lacazette und das ehemalige norwegische Wunderkind Martin Ödegaard aus. "Das kann passieren", sagte Klopp über den Fehler des Mittelfeldspielers. "Thiago weiß das. Er ist sicher unglaublich erleichtert. Alisson hat ihm wohl seinen Arsch gerettet."

Arsenal weiterhin im Rennen

Die Paraden ebneten den Weg für furiose Minuten der Klopp-Mannschaft. Zwei Treffer binnen nur acht Minuten stellten die Weichen für den Auswärtserfolg. Zuerst traf der Portugiese Diogo Jota auf Vorarbeit des ehemaligen Müncheners Thiago Alcântara (54.) und nur wenig später veredelte der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino eine Hereingabe von Andrew Robertson (62.).

Dem Doppelpack hatte Arsenal nichts mehr entgegenzusetzen. Das Londoner Team kam nur noch zu einer Chance und musste die erste Niederlage nach fünf Liga-Siegen in Folge akzeptieren. Zu Jahresbeginn hatten sie mit 1:2 gegen Manchester City verloren.

Mit weiterhin 51 Punkten bleiben die Gunners, bei denen Nationaltorhüter Bernd Leno erneut auf der Bank saß, Vierter und somit auch in der Pole Position für die Champions-League-Qualifikation. Mit Manchester United, West Ham, Tottenham und den Wolverhampton Wanderers lauern aktuell noch vier weitere Klubs auf den Platz hinter Manchester City, Liverpool und Chelsea.