Eine Vereinslegende ist Jürgen Klopp beim FC Liverpool, im Saisonendspurt winkt ihm die ultimative Krönung. Ein Titel ist bereits gewonnen, drei weitere möglich. Vor dem Champions-League-Halbfinale warnt der Erfolgstrainer davor, den vermeintlich unterlegenen Gegner Villarreal zu unterschätzen.

Jürgen Klopp ist auf seiner Quadruple-Jagd gewarnt, wenn das "Gelbe U-Boot" ausgerechnet in der Beatles-Stadt auftaucht. Der FC Villarreal sei "über beide Spiele gegen Bayern definitiv verdient weitergekommen", sagte der Teammanager des FC Liverpool bei DAZN vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League am heutigen Mittwoch (21 Uhr/DAZN und im Liveticker bei ntv.de). Dabei sind die Bayern-Bezwinger nur einer von vielen Stolpersteinen auf dem Weg zum Titel-Quartett.

Klopp ist jedoch schwer beeindruckt von den Spaniern, die im Viertelfinale dem FC Bayern und davor Juventus Turin die Tour vermiest hatten. "Ich hatte vorher viel Respekt vor Unai Emery und Villarreal", sagte Klopp: "Weil ich die Spiele gegen Bayern und Juve, natürlich nur mit einem Auge, gesehen habe. Aber mittlerweile habe ich sie mir vernünftig angesehen und: Wow! Beeindruckend."

Unter Emery, der seit 2020 im Klub ist, war Villarreal der Stein im Schuh der ganz Großen, weshalb Klopp zur Vorsicht aufrief. "Das mag ein kleiner Vorteil gewesen sein, dass Juve oder Bayern sie vielleicht unterschätzt haben", sagte er: "Aber sowas ist uns noch nie passiert und besonders nach diesen vier Spielen gibt es da keine Chance."

Fast genau vor sechs Jahren hatte Klopp Villarreal schon einmal im Europa-League-Halbfinale ausgeschaltet. Damals noch ohne Sadio Mané, Mohamed Salah oder Virgil van Dijk, die erst später dazu kamen. Heute, mit jenen Superstars, ist es müßig zu erwähnen, dass Liverpool von vielen Experten und Fans ins Finale am 28. Mai in Paris geredet beziehungsweise gesungen wird. Vorzugsweise gegen Pep Guardiola und Manchester City.

Für Klopp wäre es die Zuspitzung seines gesamten Wirkens bei den Reds, das schon mit dem Gewinn der Königsklasse 2019 und dem für die Anhänger so wichtigen Premier-League-Titel 2020 zweimal kulminiert war. "Es bedeutet uns alles, das Champions-League-Finale zu erreichen", sagte Klopp.

Doch diese Saison könnte selbst das Unsteigerbare übertreffen. Mit vier Trophäen auf einen Streich. Einen Pokal, den League Cup, hat Klopp bereits gegen Thomas Tuchel und den FC Chelsea gewonnen. Selbiges gegen selbigen Gegner soll auch am 14. Mai im Endspiel des FA Cups gelingen. In der Liga muss Liverpool wohl die restlichen fünf Partien allesamt gewinnen, um das einen Punkt bessere City noch zu überholen. In der Champions League steht eben Villarreal zwischen Klopp und dem nächsten Rendezvous mit der Fußballgeschichte.

Fans vertrauen Versprechen des Trainers

Der quälend lange Saisonendspurt, so Klopp, sei "brutal, aber das ist in Ordnung. Es ist die beste Situation, die man haben kann." In der Tat klingt das alles aberwitzig, selbst Klopp nannte es zuletzt im Sky-Interview mit Jamie Carragher "verrückt", weshalb der Deutsche eine im Fußball beliebte Taktik angewendet. Zwar genieße sein Team diese Zeit, jedoch "nicht mit den großen Dingen in unseren Gedanken". Liverpool werde einfach "das nächste Spiel angehen und den besten Fußball spielen, den du spielen kannst".

Gegen Villarreal, die spanische Antwort auf "The Yellow Submarine", wird sicher auch wieder ein alter Beatles-Klassiker durch Anfield hallen. Neuerdings huldigen die Fans Klopp mit einer umgedichteten Version des Liedes "I Feel Fine", die selbst der Coach selbst nicht mehr "aus dem Kopf" kriege. In einer Zeile heißt es, Klopp habe geliefert, was er versprochen habe. Damals 2015 bei seinem Amtsantritt, als er einen Titel innerhalb von vier Jahren vorhersagte. Am Ende könnte er so viel mehr erreicht haben.