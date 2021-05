(Foto: Pool via REUTERS)

Am Sonntag trifft Klopps Team auf Crystal Palace.

Teammanager Jürgen Klopp steuert mit seinem FC Liverpool auf ein versöhnliches Ende einer komplizierten Saison zu. Der Vorjahresmeister gewinnt beim FC Burnley und liegt einen Spieltag vor Saisonende wieder auf einem Champions-League-Rang.

Trainer Jürgen Klopp hat mit dem entthronten englischen Fußball-Meister FC Liverpool am vorletzten Spieltag einen Champions-League-Platz zurückerobert. Die Reds siegten beim FC Burnley 3:0 (1:0) und schoben sich damit an FA-Cup-Sieger Leicester City vorbei auf den vierten Platz. Zum Abschluss trifft Liverpool am Sonntag daheim auf Crystal Palace und kann dann die erneute Königsklassen-Teilnahme perfekt machen.

Der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (43.), Nathaniel Phillips (52.) und Alex Oxlade-Chamberlain (88.) schossen vor 3500 Zuschauern beim Tabellen-17. den vierten Sieg in Serie heraus. Gegen Burnley begann einst im Januar die Liverpooler Niederlagen-Serie an der heimischen Anfield Road.

Die nächste Enttäuschung musste Tottenham Hotspur beim 1:2 gegen Aston Villa einstecken. Damit sind die Spurs mit 59 Punkten nur Siebter, dicht gefolgt vom FC Everton (59) und dem FC Arsenal (58), die am Mittwoch jeweils dreifach punkteten.