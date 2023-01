Durch den fünften Sieg im fünften Spiel wäre Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool wieder näher an die Tabellspitze der Premier League gerutscht. Doch gegen den FC Brentford setzt es einen Dämpfer. Der VAR muss drei Tore zurücknehmen, den Rückstand aus der ersten Hälfte können die Reds nicht aufholen.

Fehlstart ins neue Jahr: Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem englischen Fußball-Topklub FC Liverpool den fünften Liga-Sieg in Serie verpasst. Die Reds unterlagen beim FC Brentford mit 1:3 (0:2). Neuzugang und WM-Entdeckung Cody Gakpo stand weiterhin nicht zur Verfügung.

In dem lebhaften Spiel mit drei nach Videobeweis aberkannten Toren unterlief zunächst dem früheren Leipziger Bundesliga-Spieler Ibrahima Konaté in der 19. Minute ein Eigentor. Anschließend erhöhte Yoan Wissa (42. Minute) auf 2:0 für Brentford, nachdem ihm zuvor zwei Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurden.

Nach dem Anschlusstreffer von Alex Oxlade-Chamberlain (50.) sorgte Bryan Mbeumo (84.) mit dem Tor zum 3:1 für die Entscheidung. Auch Liverpool, das weiterhin Sechster ist, war ein Treffer von Darwin Núñez wegen einer Abseitsposition nicht gegeben worden.

Trotz der jüngsten Siegesserie läuft Liverpool den sportlichen Erwartungen hinterher. In der Premier League belegt der Klub weiterhin den sechsten Platz, ein Sieg hätte den Sprung vorbei an Tottenham Hotspur auf die internationalen Plätze bedeutet.

Brentford mit dem gebürtigen Hamburger Vitaly Janelt in der Startelf kletterte vorerst drei Plätze und sortierte sich erstmal hinter Liverpool ein. Gakpo wurde von Klopp nicht in den Kader berufen, nachdem der Niederländer zuletzt aufgrund von Problemen mit der Arbeitserlaubnis nicht mit dem Team trainieren durfte. Gakpo war nach seinen starken Leistungen bei der WM in Katar heiß auf dem Transfermarkt umworben. Liverpool hatte sich im Poker um den 23-Jährigen von der PSV Eindhoven gegen die europäische Klub-Elite durchgesetzt.