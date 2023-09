Zwischenfall in Frankfurt

Zwischenfall in Frankfurt "Klub tief enttäuscht": Aberdeen-Fan festgenommen

Eintracht Frankfurt gewinnt zum Auftakt der Conference League gegen den FC Aberdeen. Die Schotten reisen ohne Punkte aus Deutschland ab. Auch ein Fan muss zurückbleiben. Der Mann leistet sich eine gefährliche Aktion.

Der FC Aberdeen hat die Rückreise vom Conference-League-Auftakt bei Eintracht Frankfurt ohne Punkte antreten müssen. Der Bundesligist gewann das enge Spiel 2:1 (1:1), weil Nationalspieler Robin Koch in der zweiten Hälfte den Siegtreffer für Eintracht Frankfurt besorgte. Und neben den Punkten bleibt auch ein Fan der Schotten in Frankfurt: Ein Mann wurde festgenommen, weil er sich im mit 55.000 Zuschauern wie immer bei den großen Frankfurter Europapokal-Abenden ausverkauften Stadion eine gefährliche Aktion geleistet hat.

"Während der ersten Spielhälfte warf einer der Gästefans einen brennenden, pyrotechnischen Gegenstand in den benachbarten Heimfanblock. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Wir haben die Tat auf Video und den Tatverdächtigen festgenommen", schrieb die Polizei Frankfurt auf X, ehemals Twitter. Der FC Aberdeen verurteilte das Verhalten des Festgenommenen noch am Abend scharf: "Der Klub ist tief enttäuscht darüber, dass Aktionen einer kleinen Gruppe von Anhängern während des Spiels die gute Reputation des FC Aberdeen und der großen Mehrheit der Dons-Fans trüben", schrieb der einstige Europapokalsieger auf X. Man werde "mit der UEFA und den Sicherheitsbehörden im Rahmen der Ermittlungen vollumfänglich zusammenarbeiten".

Vom Spiel selbst zeigten sie sich beim FC Aberdeen, der unter dem späteren Manchester-United-Architekten Sir Alex Ferguson 1983 völlig überraschend den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hatte, durchaus zufrieden. Auch, wenn am Ende eine Enttäuschung stand: "Ich habe schon Mannschaften gesehen, die gegen gute Mannschaften in einem solchen Umfeld zusammenbrechen, wenn sie früh einen Gegentreffer kassieren", sagte Trainer Barry Robson mit Blick auf den frühen Treffer durch Omar Marmoush (11. Minute). Dante Povara hatte für die Schotten in der 22. Minute ausgeglichen, ehe Robin Koch nach einer Stunde den Siegtreffer erzielte.

"Das war eine großartige Mannschaft, die vor nicht allzu langer Zeit die Europa League gewonnen hat und über viele gute Spieler verfügt. Wir haben sehr hart gearbeitet, wir haben uns an den taktischen Plan gehalten und in den letzten zehn Minuten hätten wir ein Unentschieden erreichen können." Verdient wäre der Ausgleich mit Blick auf die sehr destruktive Spielidee des Außenseiters allerdings eher nicht gewesen.