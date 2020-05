Sah schön aus, brachte aber keinen Ertrag: Kölns Modeste traf per Kopf und nicht per Seitfallzieher.

Der 1. FC Köln vergibt aus elf Metern die Riesenchance zum Ausgleich, dann schlägt Düsseldorf eiskalt zu. Die Fortuna scheint auch das zweite Rheinderby zu gewinnen, doch dem Effzeh gelingt ein spätes Doppel. F95 vergibt wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg, die Kölner sind trotzdem nicht zufrieden.

Mit einem Doppelschlag in der Schlussphase hat der 1. FC Köln eine Niederlage im Geister-Derby gegen Fortuna Düsseldorf abgewendet und dem rheinischen Rivalen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf entrissen. Joker Anthony Modeste (88.) und Jhon Cordoba (90.+1) verhinderten beim 2:2 (0:1) am Sonntag die zweite Niederlage in dieser Saison gegen den rheinischen Rivalen. Kenan Karaman mit seinem vierten Tor aus den letzten vier Spielen (41.) und der schon im Hinspiel zum 2:0 erfolgreiche Erik Thommy (61.) hatten die eigentlich deutlich bessere Fortuna scheinbar klar auf die Siegerstraße gebracht. Torhüter Florian Kastenmeier parierte noch einen Foulelfmeter von Mark Uth (59.).

1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf 2:2 (0:1) Köln: Horn - Ehizibue (59. Mere), Bornauw, Leistner (90. Terodde), Katterbach (60. Modeste) - Skhiri, Hector - Kainz (79. Rexhbecaj), Uth, Jakobs (60. Drexler) - Cordoba. - Trainer: Gisdol

Düsseldorf: Kastenmeier - Matthias Zimmermann, Jörgensen, Andre Hoffmann, Gießelmann - Bodzek (73. Sobottka) - Morales, Stöger (80. Adams) - Skrzybski (62. Zimmer), Karaman (73. Hennings), Thommy (80. Fink). - Trainer: Rösler

Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach)

Tore: 0:1 Karaman (41.), 0:2 Thommy (61.), 1:2 Modeste (88.), 2:2 Cordoba (90.+1)

Zuschauer: keine

Gelbe Karte: - Sobottka

Bes. Vorkommnis: Kastenmeier (Düsseldorf) hält Foulelfmeter von Uth (58.)

Düsseldorf verpasste durch das sechste Unentschieden im achten Spiel unter Trainer Uwe Rösler die große Chance, bis auf einen Punkt an Mainz auf dem rettenden 15. Platz heranzurücken. Köln hat dagegen mit weiterhin zehn Zählern Abstand auf die Fortuna auf dem Relegationsrang den Klassenerhalt bei noch sieben ausstehenden Spielen wohl sicher. Mit einem Sieg wäre der FC nach den Heimniederlagen von Freiburg, Wolfsburg und Schalke bis auf einen Zähler an den möglicherweise für die Europacup-Qualifikation reichenden siebten Platz herangerückt.

Erfreulich war beim FC das Comeback von Ismail Jakobs. "Es ist schön, wenn man vielleicht das erste Mal einen genesenen Spieler sieht. Einen Corona-Kranken und in Quarantäne befindlichen Spieler, der zurück ist", sagte Trainer Markus Gisdol vor dem Anpfiff bei Sky. Sein Kollege Uwe Rösler musste auf den gesperrten Abwehrchef Kaan Ayhan verzichten, nahm noch drei weitere Wechsel vor und stellte von Dreier- auf Viererkette um.

Thommy scheint Kölner Schicksal zu besiegeln

So standen die Gäste stabil. Und sie waren auch die aktivere Mannschaft in einer an Höhepunkten erschreckend armen ersten Halbzeit. Die erste nennenswerte Torchance hatte dann auch die Fortuna, als Karaman nach schönem Pass von Kevin Stöger freistehend aus spitzem Winkel an Timo Horn scheiterte (21.). 20 Minuten später war der türkische Nationalspieler nach Ablage von Steven Skzybski erfolgreich, Toni Leistner fälschte seinen Schuss unhaltbar für Horn ab.

Nach der Pause waren die Kölner zumindest etwas aktiver, die große Chance zum Ausgleich ließ der sonst so treffsichere Uth jedoch gleich doppelt liegen. Zunächst traf die Schalker Leihgabe, die in jedem der vorherigen acht Spiele an mindestens einem Tor beteiligt war, den Pfosten. Nachdem Adam Bodzek ihn beim Nachschuss gefoult hatte, verschoss der gebürtige Kölner den Strafstoß - und scheiterte an Kastenmeier.

Gisdol wollte mit einem Dreifach-Wechsel einen weiteren Impuls setzen - und musste Sekunden später durch Thommy den vermeintlich entscheidenden Nackenschlag hinnehmen. Doch dann drehten die Kölner auf und retteten noch einen Punkt.