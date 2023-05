Jürgen Klopps Fans gegen den neuen König? Der FC Liverpool wird am Samstag König Charles III. nach dessen Krönung huldigen - doch bei den Fans stößt das auf wenig Gegenliebe, denn viele hassen die Regierung und die Krone. Auch die Anhänger von Celtic Glasgow reagieren unflätig.

Trotz des Widerstands seiner Fans wird der FC Liverpool am Samstag vor dem Premier-League-Spiel gegen den FC Brentford (18.30 Uhr im ntv.de-Liveticker) die englische Nationalhymne "God Save The King" im Stadion spielen. Spieler und Offizielle werden sich dazu im Mittelkreis versammeln, teilte der englische Fußball-Erstligist mit. Anlass ist die ebenfalls am Samstag stattfindende Krönung von König Charles III., die mittags in London stattfindet.

Mit dem Abspielen der Hymne folgt der Klub einem Wunsch der Liga-Offiziellen, der zumindest bei Teilen der Anhängerschaft kritisch gesehen wird. "Es ist natürlich eine persönliche Entscheidung, wie diejenigen, die am Samstag in Anfield sind, diesen Anlass begehen, und wir wissen, dass einige Fans starke Meinungen dazu haben", hieß es in der Mitteilung.

Celtics-Fans verunglimpfen Krönung

Bei den Liverpooler Fans stoßen die Royals auf wenig Gegenliebe, was auch mit der politisch linken Gesinnung in der Arbeiterstadt Liverpool zu tun hat. Die Ursprünge, sich nicht mit der englischen Nationalhymne identifizieren zu wollen, sollen auch darin liegen, dass die rote Hälfte die Regierung für den Niedergang der Stadt und Versäumnisse nach der Hillsborough-Katastrophe verantwortlich macht. Bei dem Unglück im Stadion starben am 15. April 1989 in Sheffield 97 Fans, fast 800 wurden verletzt. Eine Flagge, die regelmäßig in Anfield zu sehen ist, trägt die Aufschrift "Scouse not English". Scouse ist ein allgemeiner Begriff für Menschen aus Liverpool und deren Dialekt (benannt nach einem Eintopf).

Beim jüngsten Heimsieg gegen Fulham am Mittwoch sangen die Fans auf der berühmten Stehplatz-Tribüne "The Kop" ein abfälliges Lied über die Krönung. Auch die Hymne wurde früher schon ausgebuht. Beim FA-Cup-Finale im Londoner Wembley-Stadion vor fast genau einem Jahr, erlebt auch Prinz William hautnah, wie die Reds-Fans zur Krone stehen. Als die damalige Nummer zwei der Thronfolge auf dem Rasen jedem einzelnen Fußballer des FC Liverpool und des FC Chelsea per Handschlag viel Glück wünschte, stimmten die Fans des FC Liverpool ein inbrünstiges Buh- und Pfeifkonzert an.

Auch die Fans von Celtic Glasgow hatten sich gegen die Aufforderung ausgesprochen, am Tag der Krönung einen Treueschwur auf König Charles abzulegen. Während des schottischen Pokalhalbfinales am Sonntag gegen die Glasgow Rangers, weniger als eine Woche vor der Krönung von König Charles, zollten die Fans der Rangers dem Nachfolger von Königin Elisabeth II. Tribut, indem sie Fahnen mit seinem Gesicht schmückten und rot-blau-weiße Pyrotechnik abfeuerten. Die Anhänger von Celtic jedoch zeigten auf ganz eigene Art und Weise, was sie vom König und der Krone halten: "Du kannst dir die Krönung in den Arsch schieben ...", sagen sie lautstark.