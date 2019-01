Mit einem Sieg gegen Inter Mailand ist für Rom der Weg ins Halbfinale der Coppa Italia frei. Doch dafür muss das Team um Ex-Dortmunder Immobile erst richtig kämpfen - und sich im Elfmeterschießen auf Torwart Strakosha verlassen.

Dank des früheren Dortmunders Ciro Immobile und Torwart Thomas Strakosha ist der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom zum dritten Mal in Folge ins Halbfinale der Coppa Italia eingezogen. Im Viertelfinale gewann Rom bei Inter Mailand mit 4:3 im Elfmeterschießen. Nach der Verlängerung hatte es 1:1 (0:0, 0:0) gestanden.

Immobile erzielte erst in der 108. Minute das Führungstor für Lazio, Inter-Kapitän Mauro Icardi rettete die Lombarden mit der letzten Aktion per Strafstoß noch ins Elfmeterschießen (120.+5). Dort hielt Strakosha zweimal, ehe Lucas Leiva den Sieg perfekt machte.

Inters Kwadwo Asamoah wurde in der 116. Minute wegen groben Foulspiels zunächst vom Platz gestellt, nach Videobeweis entschied der Schiedsrichter jedoch auf Gelb. In der Nachspielzeit der Verlängerung flog Lazios Stefan Radu mit Rot vom Platz.

Vor Lazio hatten bereits Atalanta Bergamo, der AC Florenz und Inters Stadtrivale AC Mailand die Runde der letzten vier Teams erreicht. Bergamo fügte dabei Titelverteidiger Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo eine unerwartete 3:0-Pleite zu, Florenz fegte die AS Rom mit 7:1 aus dem Stadion. Milan setzte sich 2:0 gegen den SSC Neapel durch. Die Halbfinals werden in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Gespielt wird am 27. Februar und 24. April.