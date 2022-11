Der FC Liverpool gehört der Fenway Sports Group, die sehr viel Geld in den Verein pumpt. Mit Erfolg, Jürgen Klopp ließ den Klub hochkarätige Titel sammeln. Doch die Eigentümer machen offenbar die Tür für neue Besitzer oder Miteigentümer auf.

Der Verkauf des FC Liverpool an einen neuen Eigentümer ist einem Medienbericht zufolge möglich geworden. Wie das Portal "The Athletic" berichtete, hat die US-amerikanische Fenway Sports Group (FSG) als aktuelle Eigentümerin des von Jürgen Klopp trainierten Premier-League-Klubs einen vollständigen Verkaufsprospekt für mögliche Interessenten erstellt.

Ob es allerdings tatsächlich zu einem Verkauf der Reds kommt, steht noch in den Sternen. Die Gruppe, der auch das Baseball-Team der Boston Red Sox, gehört, habe "häufig Interessenbekundungen von Dritten erhalten, die Anteilseigner in Liverpool werden möchten", hieß es in einer FSG-Mitteilung an "The Athletic". Man habe schon zuvor gesagt, "dass wir unter den richtigen Bedingungen neue Aktionäre in Betracht ziehen würden, wenn dies im besten Interesse von Liverpool als Verein wäre". Fürs Erste aber wolle man sich voll und ganz für den Erfolg des FC Liverpool engagieren: "Sowohl auf als auch neben dem Platz."

Die FSG hatte den englischen Traditionsklub im Oktober 2010 gekauft. Seit 2015 ist Jürgen Klopp Trainer an der Anfield Road. Der 55-Jährige führte Liverpool unter anderem 2019 zum Champions-League-Sieg und 2020 zum Titel in der Premier League. Das Engagement der FSG ist nicht unumstritten. So engagierte man sich im vergangenen Jahr zum Beispiel für die Einführung der europäischen Super League. Das Projekt wurde nach europaweiten Fan-Protesten schnell - zumindest vorzeitig - wieder beerdigt worden.

Jürgen Klopp arbeitet mit den Eigentümern weiterhin vertrauensvoll zusammen - auch in der derzeit schweren Phase des Klubs, der den schlechtesten Saisonstart seit elf Jahren hinlegte: "Jürgen genießt den Rückhalt der Verantwortlichen und steht mit ihnen in regelmäßigem Austausch. Er liebt den Klub, seine Mannschaft und die Fans und ist fest entschlossen, den Umbruch in Liverpool weiter voranzutreiben und erfolgreich abzuschließen", sagte Klopps Berater Marc Kosicke zuletzt im TV-Sender Sky. Der 55-Jährige habe seinen Vertrag nicht umsonst in diesem Jahr vorzeitig bis 2026 verlängert, erklärte Kosicke. "Dass es in dieser Saison aufgrund der vergangenen intensiven Spielzeit zu Problemen kommen könnte, wurde auch seitens der Besitzer des Klubs vor Saisonbeginn einkalkuliert", fügte Klopps Berater hinzu.