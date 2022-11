Kracherlose für Deutschlands Königsklassen-Teams: Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt bekommt es im Achtelfinale der Champions League mit dem formstarken italienischen Spitzenklub SSC Neapel zu tun. Dies ergab die Auslosung der Runde der letzten 16 in Nyon. Neapel hatte sich in der Gruppe A durchgesetzt und dabei unter anderem Vorjahresfinalist FC Liverpool und Ajax Amsterdam hinter sich gelassen. Debütant Frankfurt qualifizierte sich direkt bei der ersten Teilnahme für die K.-o.-Phase. Frankfurt spielt zunächst zu Hause und im Rückspiel beim Klub von Diego Maradona, der derzeit klar die Tabelle der Serie A anführt.

Neben Frankfurt sind auch der FC Bayern, RB Leipzig und Borussia Dortmund noch als deutsche Vertreter dabei. Bayern trifft auf Paris Saint-Germain, Leipzig auf Manchester City und der BVB auf den FC Chelsea. "Das ist mit der schwerste Gegner, den man bekommen kann. Aber Paris hat auch gesehen, wie wir in der Vorrunde gespielt haben. Wir können uns auf zwei großartige Spiele mit den besten Spielern in Europa freuen. Es wird eine große Herausforderung für uns", sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn bei Sky zum Duell mit den Superstars Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe. Zudem ist es die Neuauflage des Finales von 2020, das die Münchener mit 1:0 gewonnen hatten.

__________________________________

Hier gibt es den Ticker im RE-Live

12.21 Uhr: Wow, das muss man erstmal sacken lassen. Was sind das für grandiose Duelle! Aus deutscher Sicht ist natürlich das Los des FC Bayern der größte Kracher. Aber auch Liverpool gegen Real Madrid verspricht großes Drama. Richtig schwierig wird es für Eintracht Frankfurt. Denn Gegner Neapel gehört zu den formstärksten Teams in Europa. Die Achtelfinal-Hinspiele werden übrigens am 14./15./21./22. Februar 2023 und die Rückspiele am 7./8./14./15. März ausgetragen.

12.12 Uhr: Die Kugeln mit den Losen stehen bereit. Auf geht's!

1. Duell: RB Leipzig - Manchester City

2. Duell: Club Brügge - Benfica Lissabon

3. Duell: FC Liverpool - Real Madrid

4. Duell: AC Mailand - Tottenham Hotspur

5. Duell: Eintracht Frankfurt - SSC Neapel

6. Duell: Borussia Dortmund - FC Chelsea

7. Duell: Inter Mailand - FC Porto

8. Duell: Paris St. Germain - FC Bayern

12.08 Uhr: Auf der Bühne sind nun auch Giorgio Marchetti, der stellvertretende UEFA-Generalsekretär, und die Wattenscheider Legende Hamit Altintop. Er ist als Botschafter für das Finale im Istanbuler Atatürk-Stadion zu Gast und wird mit auslosen. Tobias Hedtstück erklärt nun noch einmal das Prozedere. Teams aus der gleichen Gruppe und dem selben Land können nicht gegeneinander spielen.

12.04 Uhr: Blicken wir auf die Klubs, die noch dabei sind und wer Gegner der deutschen Teilnehmer sein könnte.

Mögliche Bayern-Gegner: FC Liverpool, Club Brügge, AC Milan, PSG

FC Liverpool, Club Brügge, AC Milan, PSG Mögliche Dortmund-Gegner: SSC Neapel, FC Porto, Tottenham Hotspur, FC Chelsea, Real Madrid, Benfica Lissabon

SSC Neapel, FC Porto, Tottenham Hotspur, FC Chelsea, Real Madrid, Benfica Lissabon Mögliche Leipzig-Gegner: SSC Neapel, FC Porto, Tottenham Hotspur, FC Chelsea, Manchester City, Benfica Lissabon

SSC Neapel, FC Porto, Tottenham Hotspur, FC Chelsea, Manchester City, Benfica Lissabon Mögliche Frankfurt-Gegner: SSC Neapel, FC Porto, FC Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Benfica Lissabon

12.00 Uhr: So, los geht's. Gastgeber Pedro Pinto begrüßt die Gäste und Zuschauer und blickt noch einmal kurz auf eine furiose Gruppenphase zurück. Im Auditorium sind übrigens auch die beiden Bayern-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic zu sehen. Bevor die Lose gezogen werden, gibt es die besten Szenen der 16 verbliebenen Teams im Video-Rückblick.