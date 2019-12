Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp können von der ersten Meisterschaft seit 30 Jahren träumen. Der Champions-League-Sieger siegt zum Abschluss des traditionellen Boxing Days hochverdient beim Tabellenzweiten aus Leicester.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben am Boxing Day in der Premier League den ultimativen Machtbeweis erbracht - und knapp fünf Monate vor dem Ligafinale für eine Art Vorentscheidung im Titelrennen gesorgt. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers gewann auch das Topspiel bei Verfolger Leicester City drückend überlegen mit 4:0 (1:0). Damit bauten die Reds ihren Vorsprung auf 13 Zähler aus, Liverpool hat zudem ein Spiel weniger absolviert.

Fünf Tage nach seinem entscheidenden Treffer im Finale der Klub-WM in Doha (1:0 gegen CR Flamengo) nutzte der frühere Bundesligaprofi Roberto Firmino (31.) eine der zahlreichen Liverpooler Chancen zur Führung vor der Pause. Leicesters erster - allerdings geblockter - Torschuss folgte erst in der 48. Minute. Die Kräfteverhältnisse waren deutlich, der Spielstand passte dazu erst spät: James Milner per Handelfmeter (71.), erneut Firmino (74.) und Trent Alexander-Arnold (78.) erhöhten innerhalb von nur acht Minuten.

Liverpool hat in dieser Saison nun 52 von 54 möglichen Punkten eingefahren und strebt seiner ersten englischen Meisterschaft seit 1990 entgegen. Einen Zähler hinter Leicester (39) folgt auf Rang drei Meister Manchester City, der am Freitag noch bei den Wolverhampton Wanderers im Einsatz ist.

ManU rehabilitiert sich

Der FC Chelsea (32) kassierte am zweiten Weihnachtstag mit Nationalspieler Antonio Rüdiger ein 0:2 (0:1) gegen den FC Southampton. Verfolger Tottenham Hotspur (29) nutzte den Patzer und hielt den Anschluss an die Champions-League-Plätze. Die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho, der am Boxing Day als Trainer ungeschlagen ist, gewann gegen Brighton und Hove Albion trotz eines Pausenrückstandes 2:1 (0:1) und verkürzte den Abstand auf die Blues.

Manchester United (28) rehabilitierte sich ein wenig für die jüngste Niederlage bei Schlusslicht FC Watford (0:2) und schlug Newcastle United mit 4:1 (3:1), die Red Devils halten als Siebter damit Kontakt zu den internationalen Plätzen. Mikel Arteta holte indessen bei seinem Debüt als Teammanager des FC Arsenal immerhin einen Punkt. Die Gunners kamen nach Rückstand nicht über ein 1:1 (0:1) beim AFC Bournemouth hinaus. Bei nur noch sechs Punkten Vorsprung auf Abstiegsplatz 18 muss die Mannschaft um Ex-Nationalspieler Mesut Özil den Blick vor dem Derby gegen Chelsea am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) zunehmend auch in Richtung Tabellenkeller richten.

Besser verlief die Premiere für Starcoach Carlo Ancelotti beim FC Everton. Von der vor dem Spiel geforderten "Offensivpower" war beim 1:0 (0:0) gegen den FC Burnley zwar wenig zu sehen, das Siegtor durch Dominic Calvert-Lewin (80.) bescherte dem Ex-Bayern-Trainer aber wichtige Punkte im Abstiegskampf.