Mohamed Salah (l.) gelang das 93. Tor in seinem 150. Liga-Spiel.

Der FC Liverpool feiert vor dem Champions League Kracher gegen Real Madrid eine gelungene Generalprobe. In der Liga gelingt dem Team von Jürgen Klopp ein überzeugender Sieg gegen den FC Arsenal. In der Tabelle rücken die Reds damit auf zwei Punkte an Tuchels Chelsea heran.

Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat im Rennen um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Erfolg verbucht. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Abend beim FC Arsenal hochverdient mit 3:0 (0:0) und rückte bis auf zwei Punkte an den derzeitigen Tabellenvierten FC Chelsea heran. Allerdings könnten im Laufe des Spieltags noch drei Mannschaften an den Reds vorbeiziehen.

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag gegen Real Madrid sorgten der eingewechselte Diogo Jota (64./82. Minute) und Mohamed Salah (68.) für eine gelungene Generalprobe. Für Salah war es das 93. Tor in seinem 150. Premier-League-Spiel. Nur vier Spieler haben in der Liga-Geschichte eine bessere Bilanz.

Im Londoner Emirates-Stadion war die Klopp-Elf vollends überlegen. Aber vor allem in der ersten Hälfte gegen die schwachen Gunners tat sich Liverpool - wie so häufig in dieser Spielzeit - beim Torabschluss schwer. Unter anderem Roberto Firmino, Fabinho und Sadio Mané vergaben aus aussichtsreicher Position für den Meister.

Mit 49 Punkten belegte Liverpool am Samstagabend den fünften Tabellenplatz. Tottenham Hotspur könnte die Reds jedoch mit einem Sieg bei Newcastle United am Sonntag von Platz fünf verdrängen. Auch der FC Everton könnte mit einem Erfolg am Montag gegen Crystal Palace vorbeiziehen. West Ham United würde dafür schon ein Remis in Wolverhampton genügen.