Trotz zahlreicher Chancen gelingt dem FC Liverpool gegen Newcastle United kein Tor. Für das Team von Trainer Jürgen Klopp ist es bereits das sechste Unentschieden in dieser Saison. Rivale Manchester United bietet sich nun die Gelegenheit, im Titelrennen gleichzuziehen.

Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool zum Jahresausklang einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Der englische Fußballmeister kam nur zu einem 0:0 bei Newcastle United, geht aber dennoch als Tabellenführer ins neue Jahr. Im letzten Spiel des Jahres vergaben die Reds zahlreiche Chancen, die locker zu einem deutlichen Auswärtssieg gereicht hätten. Aber auch Außenseiter Newcastle hätte für eine Überraschung sorgen können.

Zuletzt hatte Liverpool bereits gegen Kellerkind West Bromwich Albion (1:1) Punkte liegen gelassen. Nach dem sechsten Remis in dieser Saison bleibt das Klopp-Team mit 33 Punkten zwar Spitzenreiter der Premier League, Verfolger Manchester United (30 Punkte) hat aber noch eine Partie in der Hinterhand und könnte am Freitag mit einem Sieg gegen Aston Villa gleichziehen.

Zuvor hatte das Coronavirus für weiteren Wirbel in der Premier League gesorgt. Das für Mittwochabend geplante Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Fulham wurde abgesagt, zuvor waren bei Fulham mehrere Spieler und Betreuer positiv getestet worden. "Wir wünschen allen Betroffenen eine rasche und gute Genesung", teilten die Spurs mit. Ein neuer Termin soll noch gefunden werden. Die Liga selbst schloss in einem am Abend veröffentlichten Statement aus, den Spielbetrieb trotz der Häufungen der Coronafälle zu unterbrechen.

Im Verlauf des Monats konnten zuvor bereits zwei Spiele nicht ausgetragen werden. Am Montag wurde die Begegnung von Ex-Meister Manchester City beim FC Everton abgesagt. Auch das Duell von Newcastle United und Aston Villa Anfang Dezember fand nicht statt. Trotz der aufwendigen Hygienemaßnahmen kommt es immer wieder zu Infektionen. Besonders die in Großbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus bereitet Sorgen.