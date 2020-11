Für Mario Götze und seinen Klub PSV Eindhoven wird es schon eng in der Europa Leauge: Die zweite Niederlage im dritten Spiel macht wenig Hoffnung auf ein Weiterkommen. Für Götze aber ist der Wechsel in die Niederlande trotzdem positiv: Er spielt. Womöglich sich sogar zurück ins DFB-Team?

Das war kein gelungener Abend für Mario Götze. Mit der PSV Eindhoven hat der Weltmeister von 2014 die zweite Niederlage in der Gruppenphase der Europa League kassiert. Gegen Paok Saloniki verlor der niederländische Ex-Meister 1:4 (1:0) und fiel damit in der Gruppe E mit weiterhin drei Punkten auf Rang drei hinter Paok zurück, das nun fünf Zähler hat. Anders als beim Spiel gegen den FC Granada konnte Götze kein Tor für das Team von Trainer Roger Schmidt beisteuern.

Trotzdem sieht ihn der frühere Fußball-Weltmeister Andreas Brehme auf dem Weg zurück zu alter Stärke: "Er wird dort Selbstvertrauen bekommen, und wenn er dann mal über die ganze Saison gute Leistungen bringt, vielleicht hat er dann auch wieder eine Chance auf die Nationalmannschaft", sagte Brehme der dpa. So wie Brehme 1990 hat auch Götze 2014 die deutsche Mannschaft mit seinem Siegtreffer im Finale gegen Argentinien zum WM-Titel geschossen. Anschließend geriet die Karriere des heute 28-Jährigen jedoch ins Stocken, wodurch der Mittelfeldspieler auch seinen Platz in der Nationalmannschaft verlor. "Er war damals noch ein junger Kerl", sagte Brehme. "Aber er hat damit Großes geleistet."

Und das schweißt ihn offenbar mit dem Bundestrainer zusammen. Er habe weiterhin Kontakt zu Joachim Löw, berichtete der 28-Jährige im Interview nach dem Spiel. "Das war schon immer so, seitdem ich zum ersten Mal nominiert worden bin, in regelmäßigen Abständen", sagte Götze. "Er freut sich für mich, dass ich gut drauf bin, wieder meine Leistung zeigen kann und das ist das Wichtigste auch für mich." Angesprochen auf die an diesem Freitag anstehende Nominierung für die Nationalmannschaft erklärte Götze: "Jeder, der Fußball auf diesem Niveau spielt, will Turniere spielen, zur Nationalmannschaft fahren. Aber mein Fokus liegt voll und ganz auf dem Verein und auf dem, was wir dieses Jahr erreichen können."

Sicherlich eine gute Entscheidung, denn Götzes letztes Länderspiel liegt bereits fast drei Jahre zurück. 25 Minuten durfte er beim 2:2 im Freundschaftsspiel gegen Frankreich (14. November 2017) ran, bereitete einen Treffer vor. Anschließend folgte der Abstieg, da Löw ihn nicht für die WM 2018 in Russland nominierte. Das WM-Siegtor von 2014 bleibt Götzes bislang letztes Tor im DFB-Dress.