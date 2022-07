Die Ankunft von Englands Fußball-Idol Wayne Rooney bei Washington D.C. United hat für Julian Gressel Konsequenzen: Der deutsche Profi muss das Team verlassen - und wird davon offenbar kalt erwischt.

Der deutsche Fußball-Profi Julian Gressel wird künftig für die Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS) auflaufen, weil er bei seinem bisherigen Klub Washington D.C. United nicht mehr in die Pläne des neuen Trainers Wayne Rooney passt. Und dieser Wechsel kam für den Mittelfeldspieler, der in der US-Liga seit Jahren zu den prägenden Figuren gehört, offenbar selbst überraschend: "Gut, dass du es zwei Minuten nach mir erfahren hast …" kommentierte Gressel auf Instagram den Beitrag eines Journalisten, in dem der Transfer verkündet wird.

Für Gressel kassiert DC bis zu 900.000 US-Dollar Ablöse. "Unter unserem neuen Cheftrainer werden wir unsere taktische Form anpassen", erklärte DC-Präsident Dave Kasper. "Wir sind darauf bedacht, Spieler zu haben, die in das neue System passen und Waynes Vision auf dem Feld umsetzen können. (...) Die Höhe des Angebots von Vancouver gibt uns Flexibilität, unseren Kader auf die Änderungen auszurichten, die Wayne implementieren möchte." Der vielseitige Gressel spielt in den Plänen Rooneys nun keine Rolle mehr. Stattdessen, so berichtet "The Athletic", führt D.C. United Gespräche mit dem vereinslosen Stürmer Jesse Lingard, einem ehemaligen Teamkollegen von Rooney bei Manchester United.

Bei seinem neuen Klub dagegen bejubeln sie die Verpflichtung des 27-Jährigen: "Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unser Team auf die nächste Stufe zu heben, und Julian ist die perfekte Ergänzung. Wir haben ihn schon lange auf dem Radar und sind sehr froh, dass wir diesen Deal abgeschlossen haben", sagte Sportdirektor Axel Schuster, der einst in der Bundesliga für Mainz 05 und Schalke 04 arbeitete. "In den vergangenen mehr als fünf Jahren in der Liga hat Julian bewiesen, dass er einer der besten Spieler in der MLS ist, egal auf welcher Position, und er ist in der Liga führend bei den Assists. Seine Fähigkeit, den Ball zu kreuzen und seine Mitspieler in gute Positionen zu bringen, wird unserem Team zusätzliche Qualität verleihen."

Julian Gressel spielte knapp drei Jahre für D.C. United und erzielte in 73 Ligaeinsätzen acht Tore. Vor der Saison 2017 hatte Atlanta Gressel als achte Wahl aus dem Providence College gedraftet. In drei Spielzeiten mit Atlanta erzielte er 20 Tore in 118 Liga-, Pokal- und Playoff-Spielen.