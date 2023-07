Ab 2024 soll Carlo Ancelotti seine legendären Kaugummis in Brasilien kauen.

Wer führt Brasilien zur WM 2026? Nach dem vorzeitigen Aus in Katar hangelt sich der Weltfußball-Gigant von Gerücht zu Gerücht. Immer wieder wird auch Carlo Ancelotti erwähnt. Der Trainer von Real Madrid will seinen Klub aber nicht im Stich lassen. Jetzt scheint eine Lösung gefunden zu sein.

Real Madrids Coach Carlo Ancelotti soll ab Sommer 2024 zur Copa América Nationaltrainer der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft werden. Das sagte Ednaldo Rodrigues, Präsident des brasilianischen Fußballverbandes (CBF), am Dienstag dem brasilianischen Sender TV Globo, nachdem der Verband die Verpflichtung von Fernando Diniz für ein Jahr bekannt gegeben hatte.

"Wir bezeichnen ihn nicht als Interimscoach, er ist der Nationaltrainer. Diniz wird den Übergang zu Ancelotti schaffen, der zur Copa América übernehmen wird", sagte Rodrigues. Diniz, der parallel weiter den Erstligisten Fluminense aus Rio de Janeiro trainiert, soll heute auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Ancelottis Vertrag in Madrid läuft im kommenden Sommer am 30. Juni aus, sodass mit Real eine Lösung gefunden werden muss. Weder der 64-jährige Italiener noch die Königlichen haben einen Wechsel nach Brasilien bisher bestätigt. Aber bereits im Juni war von einer Verpflichtung Ancelottis berichtet worden. Rechtlich kann Ancelotti bis kommenden Januar - sechs Monate vor Ablauf des Kontrakts bei den Königlichen - nicht beim brasilianischen Verband unterschreiben. Doch der CBF setzt auf die angebliche mündliche Zusage des Star-Trainers, wie auch die spanische "Marca" berichtete.

Vertrag für 2023/204 unantastbar

Die Copa findet vom 20. Juni bis zum 14. Juli 2024 in den USA statt. Das Champions-League-Finale ist für den 1. Juni terminiert, die spanische La Liga endet am 26. Mai. Nach der Viertelfinalniederlage gegen Kroatien bei der Weltmeisterschaft in Katar hatte der bisherige Nationalcoach Tite im vergangenen Dezember seinen Rücktritt erklärt. Danach hatte U20-Nationaltrainer Ramon Menezes die Selecao betreut.

Die spanische Sportzeitung "AS" hatte im Juni unter Berufung auf die Umgebung Ancelottis berichtet, dass der Italiener zwar mit den Brasilianern gesprochen habe. Aber er habe sehr deutlich gemacht, dass sein Vertrag mit Real für diese Saison unantastbar sei und er sich uneingeschränkt auf seine Arbeit in Madrid konzentrieren müsse. Deshalb wolle er frühestens im Januar über einen möglichen Wechsel sprechen. Jedoch ohne jede vorherige Verpflichtung oder Bindung, weder mündlich noch schriftlich, schrieb die Zeitung. Zudem sei Ancelotti verärgert, dass der Verband so täte, als habe er dem Angebot schon zugestimmt.