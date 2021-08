Der Katastrophen-Start für den FC Arsenal ist perfekt: Mit 0:5 gehen die Gunners bei Manchester City unter und stehen ganz unten in der Tabelle. Der englische Meister dominiert das Spiel nach Belieben - und macht sogar Cristiano Ronaldo vergessen.

Kein Cristiano Ronaldo, kein Problem: Nach dem Transfer-Poker um den portugiesischen Superstar (wechselte letztendlich zum roten Manchester-Konkurrenten United) beweist Manchester City eindrucksvoll, dass der hauseigene Sturm auch Tore schießen kann. Mit 5:0 (3:0) fegt der englische Meister den chancenlosen FC Arsenal vom Platz. Der Klubs aus London setzt damit den katastrophalen Saisonstart in der englischen Premier League fort: drei Spiele, drei Niederlagen, 0:9 Tore.

İlkay Gündoğan braucht keine acht Minuten, um das Team von Startrainer Josep Guardiola in Front zu schießen und Mikel Artetas Mannschaft den eigentlich guten Beginn zunichtezumachen. Arsenal geht bei einer Flanke von Gabriel Jesus nicht konsequent genug drauf, in der Mitte verschätzt sich Calum Chambers und dahinter lauert auch schon der deutsche Nationalspieler. Gündoğan köpft clever ein und macht da weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hatte: mit dem Toreschießen (13 Liga-Treffer waren es in der Spielzeit 2020/21).

Nur vier Minuten später erhöht Ferran Torres, weil diesmal Bernardo Silva flanken darf - und Arsenal scheint bereits geschlagen. In der 35. Minute macht Granit Xhaka das, was er neben dem Dirigieren des Spiels der Londoner am besten kann: sich Platzverweise abholen. Eine eingesprungene Grätsche mit gestreckten Beinen führt zu seiner zweiten Gelben Karte und damit muss der Schweizer schon zum elften Mal in seiner Karriere hängenden Hauptes vom Platz trotten. Kurz vor der Pause ist dann alle entschieden: Citys neuer 118-Millionen-Mann Jack Grealish tanzt am linken Strafraumeck und wird nur begleitet, in der Mitte braucht Gabriel Jesus nur noch einschieben (43.). Für Grealish ist es der 17. Assist seit dem Beginn der Saison 2019/20, nur Liverpools Trent Alexander-Arnold hat mehr (21).

Arsenals jahrelanger Untergang

In der zweiten Hälfte läuft Arsenal dann vollkommen hinterher und hat Glück, dass die Klatsche nicht noch heftiger ausfällt, weil die Skyblues durchaus verschwenderisch mit besten Möglichkeiten umgehen. Um die 80 Prozent Ballbesitz hat City meist und dominiert das Spielgeschehen nach Belieben. Entlastungsangriffe gelingen den Gunners überhaupt nicht. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen darf dann Rodrigo aus 18 Metern unbedrängt ins rechte Eck schlenzen (53.). Noch lauter schrillen die Londoner Alarmglocken als Riyad Mahrez kurz vor Schluss von rechts zentimetergenau auf Torres' Kopf zum fünften Tore von Manchester serviert (84.).

Lange gehörte Arsenal zu den Topklubs in England und dominierte selbst mit Ballbesitz die Partien. Doch die Saison der "Unbesiegbaren" von 2003/04 scheint ewig her, der ehemalige Spitzenklub aus London, so muss man die Gunners wohl mittlerweile nennen, fällt Jahr für Jahr mehr zurück. Schon von den vorherigen elf Partien gegen die Skyblues hatte man keine einzige Partie gewinnen können (neun Niederlagen, zwei Unentschieden). Natürlich ist erst August. Aber die Behäbigkeit des Arsenal-Spiels, die fehlende Durchschlagskraft, der Klassenunterschied gegenüber Man City - all das dürfte die eigenen Anhänger nicht gut schlafen lassen dieser Tage. Dabei hatte Arteta Team mehr Geld als alle anderen Mannschaften in England vor der Saison in neue Spieler investiert.

City wird's egal sein. Auch ohne das Geld für Cristiano Ronaldo ausgegeben zu haben (oder noch weitaus mehr für Harry Kane), läuft die gut geölte Pass-Maschine wieder und die Skyblues jubeln. Der Sturm funktioniert, die Tore fallen - und nach dem Patzer zum Auftakt ist der Meister wieder ganz vorne mit dabei.