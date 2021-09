Cristiano Ronaldo ist seit drei Partien wieder für Manchester United im Einsatz - und erzielt im Premier-League-Spiel gegen West Ham United bereits sein viertes Tor. Damit hält sich der Klub in der Tabellenspitze. Dort lässt der FC Chelsea den FC Liverpool nicht ziehen. Auch, weil Antonio Rüdiger trifft.

Der englische Champions-League-Sieger FC Chelsea mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel hat am fünften Spieltag den nächsten Sieg in der Premier League eingefahren. Die Londoner siegten verdient mit 3:0 (0:0) beim Lokalrivalen Tottenham Hotspur. Der 36 Jahre alte Abwehrspieler Thiago Silva per Kopf (49. Minute), N'Golo Kanté mit einem abgefälschten Schuss aus rund 20 Metern (57.) und der deutsche Nationalverteidiger Antonio Rüdiger in der Nachspielzeit trafen für den FC Chelsea.

Die Blues, bei denen auch Nationalspieler Kai Havertz von Beginn an spielte, mussten ohne ihren angeschlagenen Torhüter Edouard Mendy auskommen. Für den Senegalesen stand der Spanier Kepa Arrizabalaga zwischen den Pfosten, der mit 80 Millionen Euro Ablöse immer noch der teuerste Torwart der Fußballgeschichte ist, bei Chelsea aber meistens auf der Bank sitzt. Timo Werner, der seit Lukakus Ankunft eine Jokerrolle innehat, kam für Havertz ins Spiel und verpasste nach 78 Minuten die Vorentscheidung.

Chelsea ist in dieser Saison noch ungeschlagen und hat sechs von sieben Pflichtspielen gewonnen, darunter auch den europäischen Supercup. Durch den Erfolg bei den Spurs zogen die Blues mit dem punkt- und torgleichen Tabellenführer FC Liverpool gleich. Das Team von Trainer Jürgen Klopp hatte bereits am Samstag mit 3:0 (1:0) gegen Crystal Palace gesiegt.

Man United profitiert auch von Patzer

Auf Platz drei folgt Manchester United - auch dank Superstar Cristiano Ronaldo. Der Portugiese hat auch im dritten Pflichtspiel nach seiner Rückkehr für den englischen Fußball-Rekordmeister getroffen. Beim 2:1 (1:1)-Sieg im Auswärtsspiel bei West Ham United erzielte Ronaldo in der 35. Minute den Ausgleich, nachdem die Hammers in der unterhaltsamen Partie durch Said Benrahma (30.) in Führung gegangen waren.

Das späte Siegtor für Man United erzielte Jesse Lingard (89.), der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für West Ham gespielt hatte. In der dramatischen Nachspielzeit bekamen die Gastgeber nach Videobeweis noch einen Handelfmeter zugesprochen. Doch der extra dafür eingewechselte Mark Noble scheiterte mit seinem Schuss an United-Keeper David De Gea.

Erster Verfolger des Führungstrios ist einen Punkt zurück Brighton & Hove Albion (2:1 gegen Leicester City). Weiter hinter die Top-Teams zurück fielen Titelverteidiger Manchester City durch eine Nullnummer gegen den FC Southampton und der zuvor punktgleiche FC Everton durch seine erste Saisonniederlage mit 0:3 bei Aston Villa.