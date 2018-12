José Mourinho ist nicht mehr Trainer von Manchester United. Der englische Fußballklub reagiert damit auf die bislang arg schwache Saison in der Premier League. Die Red Devils haben nach nicht einmal der Hälfte der Spiele 19 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool.

Manchester United hat Trainer José Mourinho entlassen. Das teilte der englische Fußball-Rekordmeister in aller Kürze mit. Der Klub belegt nach dem 17. Spieltag der Premier League mit 19 Punkten Rückstand auf den FC Liverpool Platz sechs. Ein Interimscoach soll in Kürze ernannt werden. Medienberichten zufolge könnte das Ex-United-Spieler Michael Carrick werden. Als Wunschkandidat für eine dauerhafte Lösung galt zuletzt Zinedine Zidane, der seit seinem dritten Champions-League-Sieg mit Real Madrid Ende Mai arbeitslos ist. Auch Mauricio Pochettino, der Coach von Tottenham Hotspur, wird immer wieder genannt. Mourinho war zur Saison 2016/2017 dem zuvor entlassenen Louis van Gaal als Trainer von Manchesters Star-Ensemble gefolgt. Mit den Red Devils gewann er den Supercup 2016, holte eine Saison später den Liga-Pokal und triumphierte in der Europaliga.

Das Topspiel der Premier League am Sonntag beim FC Liverpool hatte United mit 1:3 verloren - und war dabei haushoch unterlegen gewesen. Nach dem Spiel war der extrovertierte Mourinho wiederholt mit Journalisten aneinandergeraten: "Nennen Sie die Spieler etwa unehrlich?!", erwiderte er auf die Frage, ob er noch die volle Unterstützung seines Teams habe und die Spieler für ihn spielen würden. "Ich glaube, dass sie ehrlich sind", sagte Mourinho empört. "Sie glauben, dass sie unehrlich sind." Das Verhältnis des Startrainers zur Mannschaft galt schon länger als angespannt. Mit Weltmeister Paul Pogba, der in Liverpool 90 Minuten auf der Bank schmorte, lag Mourinho gar in offenem Streit. Den Rest kritisierte er am Sonntag als physisch zu schwach und viel zu oft verletzt.

Auch auf die Frage, ob er nach dem schlechtesten Saisonstart seit 26 Jahren noch etwas reparieren könne, reagierte Mourinho verärgert. "Was meinen Sie mit reparieren? Indem ich den Titel gewinne?", sagte er. "Natürlich nicht. Das kann ich natürlich nicht reparieren." Ziel sei es, am Ende der Saison unter den ersten Vier zu landen. Bei elf Punkten Rückstand musste Mourinho aber einräumen: "Das wird nicht leicht." Um diese Aufgabe muss er sich nun nicht mehr kümmern. Der Portugiese ist indes immer noch einer der erfolgreichsten Vereinstrainer der Welt. Er gewann in vier europäischen Ligen zehn Meistertitel. Mit dem FC Porto 2004 und Inter Mailand 2010 triumphierte er in der Champions League. Porto führte er 2003 zum Titel im Vorgängerwettbewerb Uefa-Cup. Mit Real Madrid und dem FC Chelsea blieben ihm trotz großer Erfolge auf nationaler Ebene internationale Triumphe versagt.