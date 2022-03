Beim Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Israel kommt es offenbar zu einem widerlichen antisemitischen Vorfall: Ein Zuschauer soll auf der Tribüne den Hitlergruß gezeigt haben. Den Mann erwartet eine Strafanzeige und ihm drohen ernsthafte juristische Konsequenzen.

Beim Test-Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstagabend in Sinsheim gegen Israel (2:0) hat ein Zuschauer nach Polizeiangaben mutmaßlich den Hitlergruß gezeigt. Der 28 Jahre alte Mann sei während der Partie identifiziert worden, ihn erwarte eine Strafanzeige, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte Sport1 über den Zwischenfall berichtet.

Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim mitteilte, sei gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Bestätigen sich die Vorwürfe, die offenbar videographisch dokumentiert wurden, drohen dem Mann Konsequenzen: Das Zeigen des Hitlergrußes ist im Strafgesetzbuch sowohl als Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen als auch als Volksverhetzung unter Strafe gestellt. Sowohl eine Geld- als auch eine Freiheitsstrafe kommen in diesem Falle in Frage. Außerdem würde ihn ein bundesweites Stadionverbot erwarten.

Im Vorwort des Stadionheftes hatte der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Bedeutung des Testspiels über den sportlichen Wert hinaus beschrieben: "Ein Spiel gegen Israel wird für eine deutsche Nationalmannschaft immer etwas Außergewöhnliches sein. Es ist unsere Verantwortung, an die Vergangenheit zu erinnern und aus ihr zu lernen. Damit sich der Holocaust, dieses unvorstellbare Grauen, das von Deutschland ausging, niemals wiederholt." Im Rahmen des Spiels hatte es zuvor mehrere Aktionen für Frieden und gegen Krieg gegeben. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren fand ein Länderspiel des DFB wieder in einem ausverkauften Stadion statt. Die deutsche Nationalmannschaft hatte das erste Testspiel des WM-Jahres mit 2:0 (2:0) gewonnen.