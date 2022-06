Mario Götze ist zurück in der Bundesliga

WM-Held wechselt nach Frankfurt Mario Götze ist zurück in der Bundesliga

Ein Weltmeister kehrt zurück in die Bundesliga: Mario Götze spielt künftig für Eintracht Frankfurt.

Nach zwei Jahren in den Niederlanden wird Mario Götze künftig wieder in der Fußball-Bundesliga spielen: Der fünffache deutsche Meister unterschreibt einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt. Für Götze bedeutet es auch die Rückkehr in die Champions League, für die Hessen einen Transfercoup.

Fußball-Weltmeister Mario Götze kehrt nach zwei Jahren in der niederländischen Eredivisie nach Deutschland zurück: Der 30-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025 bei Eintracht Frankfurt. Damit gelang den Hessen vor der ersten Champions-League-Saison ihrer Vereinsgeschichte ein Transfercoup.

"Ich freue mich wahnsinnig auf Eintracht Frankfurt. Dieser Verein hat eine außergewöhnliche Entwicklung genommen und hat einen spannenden und ambitionierten Weg eingeschlagen, auf dem ich den Klub nun begleiten darf", sagte Götze nach der Vertragsunterzeichnung: "Dieser Klub hat ein großartiges Fundament. Vom Stadion über die Fans bis zur Stadt passt einfach alles zu mir. Ich freue mich total auf meine Rückkehr in die Bundesliga."

Auch Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche freute sich über den Transfer. Er sagte: "Dass sich ein Spieler wie Mario Götze bei zahlreichen Angeboten voller Überzeugung für Eintracht Frankfurt entschieden hat, spricht zunächst für das herausragende Image, das sich der Klub in den vergangenen Jahren erarbeitet hat." Krösche stellte Götzes technische Fähigkeiten heraus und ergänzte: "Ein Spielertyp wie er haut uns bisher gefehlt."

"Ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben, dass ich unbedingt die Champions League gewinnen möchte", hatte Götze 2021 gegenüber "Sports Illustrated" gesagt. Deswegen wolle er in Europa auf dem höchsten Niveau spielen - "vorzugsweise in Italien oder Spanien. Die Premier League mit ihrer extrem ausgeglichenen Liga reizt mich auch." Nun ist es also doch wieder die Bundesliga geworden, wo Götze mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München fünf deutsche Meisterschaften bejubeln konnte.

"Alles ist top, top, top"

Der Wechsel hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet, schon zum Trainingsauftakt seiner PSV Eindhoven war Götze gar nicht mehr angereist, sein Klub gab ihm "den Freiraum, um einen Wechsel zu einem anderen Klub zu vollziehen", wie es in einer Vereinsmitteilung hieß. Wieviel Geld für den Wechsel nach Eindhoven fließen wird, darüber machte Eintracht Frankfurt keine Angaben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll in Götzes ursprünglich bis 2024 gültigem Vertrag aber eine Ablösesumme von rund 4 Millionen Euro festgeschrieben worden sein.

Mario Götze, der mit seinem Tor im WM-Finale 2014 die deutsche Nationalmannschaft zum Weltmeister machte, hatte das letzte seiner bisher 158 Bundesligaspiele im Mai 2020 bestritten, eine nennenswerte Rolle hatte er in seiner letzten Saison für Borussia Dortmund aber nicht mehr gespielt. Anschließend war Götze nach dem Auslaufen seines Vertrags ablösefrei in die Niederlange gewechselt - und brachte dort seine ins Stocken geratene Karriere nachhaltig wieder in Schwung.

Der ehemalige PSV-Trainer Roger Schmidt schwärmte schon nach dem ersten Jahr der Zusammenarbeit: "Seit er bei uns ist, nehme ich ihn als relaxten Menschen wahr, der voll im Leben steht. Der nett ist, der mega professionell ist. Der seinen Fokus total auf den Fußball legt, der eine überragende Trainingsmentalität hat. Der physisch absolute Topwerte hat. Er bewegt sich überragend in den Räumen, ist immer anspielbar. Bei Mario ist alles top, top, top", sagte der einstige Bundesliga-Trainer im Juli 2021 dem "Sportbuzzer" über seinen als Sorgenkind gekommenen Star.

Zurück im Blickfeld Flicks

77 Spiele bestritt Mario Götze in den vergangenen beiden Jahren für die PSV Eindhoven, jeweils 18 Tore und Vorlagen gelangen dem 30-Jährigen. Statistiken, die den Hochbegabten wieder interessant für Champions-League-Klubs gemacht hatten. Neben Eintracht Frankfurt sollen sich auch Benfica Lissabon und Inter Miami um den Mittelfeldspieler bemüht haben. Für die Champions League hatte sich der niederländische Spitzenklub während Götzes Gastspiel nicht qualifizieren können.

Mit seinen Leistungen spielte sich der Offensivspieler auch zurück ins Blickfeld von Bundestrainer Hansi Flick, der sich zu seinem Amtsantritt im Sommer 2021 gefreut hatte, dass Götze in Eindhoven "in die Spur gekommen ist und Leistung abruft". Für ein DFB-Comeback reichte die wohlwollende Beurteilung des Bundestrainers allerdings noch nicht, Götze muss seit dem 22. November 2017 (2:2 gegen Frankreich) auf sein 64. Länderspiel warten.

Trotz Anfragen aus der Champions League hatte sich Götze 2021 noch entschieden, seinen Vertrag bis 2024 zu verlängern - mit höheren Ambitionen freilich, als sie mit dem niederländischen Vizemeister zu erreichen sind: "Wenn ich auf meine letzten zwölf Jahre zurückblicke, habe ich immer gern auf diesem Niveau gespielt. Ich bin es gewohnt, in der Champions League und um Titel mitzuspielen." Das wird er nun in Frankfurt tun.