Mario Götze hat in seiner Karriere viel erreicht - und er hat noch viel vor. Eine Entscheidung verfolgt den Siegtorschützen des WM-Finals 2014 aber noch. Die Chance, die Fehlentscheidung zu reparieren, könnte sich aber noch einmal ergeben.

Mario Götze ist fünffacher deutscher Meister, Siegtorschütze im Finale der Weltmeisterschaft, er spielte für den FC Bayern, für Borussia Dortmund und ist inzwischen Führungskraft bei PSV Eindhoven. Eine veritable Karriere, doch eine Fehlentscheidung hängt dem Weltmeister von 2014 noch nach: "Es ist immer schwierig, zurückzublicken, aber wenn Sie mich jetzt fragen, dann ja, ich hätte auf jeden Fall nach Liverpool gehen sollen", verriet der 29-Jährige der "Daily Mail". Götze stand vor Jahren im Fokus von Jürgen Klopp und des FC Liverpool, Götze habe einen Wechsel aber abgelehnt. "Ich habe einfach eine falsche Entscheidung getroffen, aber ich bereue es nicht."

Klopp und Götze hatten von 2010 bis 2013 bei Borussia Dortmund gemeinsam zweimal die deutsche Meisterschaft und einmal den Pokal gewonnen, bevor Götze zum FC Bayern wechselte - und dort einen ersten Karriereknick erlebte und letztendlich nie die großen Erwartungen erfüllen konnte. Klopp hätte den "größten Einfluss" auf seine Karriere gehabt, sagte Götze nun. Mit dem Ex-Trainer sei er immer in Kontakt geblieben, auch nachdem sich die Wege getrennt hatten. Götze kehrte 2016 zu Borussia Dortmund zurück, Jürgen Klopp hatte ein Jahr zuvor den FC Liverpool übernommen. "Wir haben damals darüber gesprochen, nach Liverpool zu kommen", verriet Götze: "Aber ich war nicht in einer Verfassung, in der ich es in Betracht ziehen konnte, deshalb ist es nicht passiert."

Die Sache mit dem ausgeschlagenen Wechsel nach Liverpool sitzt bei Götze tief. Schon 2021 berichtete der Offensivspieler reumütig davon: "Natürlich hadere ich mit der Entscheidung, wenn man sieht, was Jürgen in Liverpool aufgebaut hat. In der damaligen Situa­tion", verriet er im "11 Freunde"-Interview, "schien mir die Wahrscheinlichkeit, mit Borussia mit­tel­fristig die Champions League zu gewinnen, deut­lich größer."

Bekommt Götze die Chance, den Fehler zu korrigieren?

Jürgen Klopp, unter dem Götze mit dem BVB zweimal Deutscher Meister geworden war, hatte 2016 versucht, Götze aus München nach Liverpool zu lotsen. Statt auf die Insel ging der Offensivspieler zurück ins Ruhrgebiet und wurde dort nicht glücklich. Der FC Liverpool dagegen erreichte 2018 das Champions-League-Finale, gewann die Königsklasse ein Jahr später und holte 2020 den ersten Meistertitel seit 30 Jahren.

Die Chance, seine Fehlentscheidung zu korrigieren, könnte für Götze noch einmal auf den Tisch kommen: Klopp hatte 2018 versichert, dass "wenn es nach mir geht: Ich würde das gerne sehen. Mario weiß ja, dass ich das durchaus ein paarmal versucht habe. Aber es hat bisher nicht geklappt." Er könne nicht "aufhören, nach ihm zu gucken. Jeder, der was von Fußball versteht, hat genau das Richtige in ihm gesehen: ein außergewöhnliches Talent."

Nun ist Götze offenbar wieder in der Verfassung, in dem ein Wechsel auf die Insel eine Option sein könnte: Bei der PSV Eindhoven ist er nach enttäuschenden Jahren längst wieder ein Führungsspieler und zurück auch im Blickfeld des Bundestrainers Hansi Flick. Er selbst berichtete der "Daily Mail" von höheren Ansprüchen, als sie mit dem niederländischen Vizemeister zu erreichen sind: "Wenn ich auf meine letzten zwölf Jahre zurückblicke, habe ich immer gern auf diesem Niveau gespielt. Ich bin es gewohnt, in der Champions League und um Titel mitzuspielen."