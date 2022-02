Das Sarensemble von Paris Saint-Germain ist in der heimischen Liga längst uneinholbar enteilt. Der Titel ist nahezu sicher, da lohnt der Blick auf spannende Marken der Klubgeschichte. Da zog ein Superstar von heute mit einem aus der Vergangenheit gleich.

Superstar Kylian Mbappé hat das Star-Ensemble von Paris St. Germain zu einem Pflichtsieg in der Ligue 1 geführt. Der Weltmeister traf beim 3:1 (1:1)-Sieg über Abstiegskandidat AS St. Etienne doppelt und schloss mit 156 Pflichtspieltreffern in der ewigen Torschützenliste des Klubs zur schwedischen Ikone Zlatan Ibrahimovic auf. Beide liegen nun hinter Edinson Cavani (200 Tore) auf dem geteilten zweiten Rang. Ibrahimovic benötigte mit 180 Spielen jedoch 24 weniger als Mbappé, um seine 156 Tore für PSG zu erzielen.

Mit dem gefürchteten Sturmtrio Lionel Messi, Mbappé und Neymar in der Startelf kamen die Pariser nicht gut in die Partie, Denis Bouanga (16.) schockte die Gastgeber früh mit dem überraschenden Führungstreffer. Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino, der Nationalspieler Thilo Kehrer zur Halbzeit auswechselte, fand erst nach rund 30 Minuten besser ins Spiel gegen den Rekordmeister.

Mbappé (42.) traf auf Zuspiel von Messi noch vor der Pause zum Ausgleich, kurz nach dem Seitenwechsel legte erneut der Argentinier für Mbappé auf (47.). Danilo Pereira (52.) beseitigte schnell alle Zweifel, nachdem die Pariser in der vergangenen Woche noch überraschend in Nantes verloren hatten. PSG ist mit 16 Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze weiterhin auf dem besten Weg zum Meistertitel.

Auch ein anderer Großklub ist auf dem Weg zum nationalen Titel, auch wenn er noch deutlich steiniger ist als in Frankreich: Real Madrid hat seine Tabellenführung in der spanischen Primera División gefestigt. Die Königlichen hatten im kleinen Stadtderby bei Rayo Vallecano aber mehr Mühe als erwartet. Stürmerstar Karim Benzema erlöste Real mit seinem Treffer zum 1:0 (1:0)-Endstand erst in der 83. Minute. Ex-Nationalspieler Toni Kroos spielte durch. In der Tabelle führt Real mit 60 Punkten vor dem FC Sevilla, der am Sonntag gegen den Dritten Betis Sevilla aber noch nachziehen kann.