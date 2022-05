Der Wechsel von Superstar Kylian Mbappé zu Real Madrid schien schon als ausgemachte Sache, inzwischen hat der Franzose offenbar eine Kehrtwende vollzogen: Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der Angreifer seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain verlängern.

Der französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé wird nach übereinstimmenden Medienberichten bei Paris Saint-Germain bleiben. Der 23-Jährige habe sich entschlossen, den auslaufenden Vertrag um drei Jahre zu verlängern, hieß es. Der Stürmer will nach dem letzten Saisonspiel des französischen Meisters am Abend gegen den FC Metz seine Entscheidung bekanntgeben.

Der Ausnahmespieler war in den vergangenen Monaten vor allem vom spanischen Meister Real Madrid umworben worden. Mbappé soll aus Respekt vor Real-Präsident Florentino Pérez den spanischen Verein persönlich über seine Entscheidung informiert haben, berichtete der Fernsehsender RMC Sport. Seine Entscheidung wird ihm nun neben einem hohen Nettogehalt von kolportierten 50 Million Euro netto pro Jahr auch einen großen Bonus für die Vertragsunterschrift einbringen. Der soll bei über 100 Millionen Euro liegen.

Der Chef der spanischen Liga, Javier Tebas, wetterte bei Twitter, die Art und Weise der wohl sehr teuren Verlängerung sei eine "Beleidigung" für den Fußball. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi sei "so gefährlich wie die Super League". Real war allerdings eines der Gründungsmitglieder eben jener Super League, die im vergangenen Jahr kläglich gescheitert war.

Bereits im vergangenen Sommer wollte Mbappé nach der Verpflichtung von Superstar Lionel Messi PSG verlassen, wofür er beim Saisonstart von den eigenen Fans ausgebuht worden war. Mbappé spielt seit Sommer 2017 für die Pariser. Er war zunächst von der AS Monaco ausgeliehen gewesen, ehe er nach einem Jahr für 180 Millionen Euro fest verpflichtet worden war.

Mbappé kassiert Megagehalt

Bei den Parisern stieg er zum Superstar auf, aber den ersehnten Champions-League-Titel gewannen er und seine Starkollegen um Neymar und Messi trotz der Scheich-Millionen aus Katar nicht. Während seiner Zeit in Paris holte Mbappé unter anderem viermal die französische Meisterschaft und zweimal den Pokal. 2018 wurde er mit der französischen Nationalmannschaft Weltmeister.

Mbappé war bereits seit langem immer wieder mit dem Champions-League-Finalisten Real Madrid in Verbindung gebracht. Zuletzt hatte der 23 Jahre alte Franzose gesagt, er habe "fast" entschieden, wo er in der kommenden Saison spielen werde und wolle dies auch in Kürze bekanntgeben. Nun ist es offenbar soweit.

Jürgen Klopp wiederum hatte einen Transfer Mbappés zum FC Liverpool zuletzt für unrealistisch erklärt. Der Klub der englischen Premier League sei "nicht Teil" der Diskussionen über den nächsten Schritt des PSG-Spielers, hatte der deutsche Trainer der Reds zuletzt gesagt.