Der FC Bayern erzielt übereinstimmenden Medienberichten zufolge den Durchbruch im Transferpoker um Harry Kane. Die Münchner sind demnach bereit, eine Rekordablöse von über 100 Millionen Euro für den 30 Jahre alten Torjäger zu zahlen. Der englische Nationalspieler muss nur noch sein Ja-Wort geben.

Der FC Bayern hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit Tottenham Hotspur auf einen Transfer von Starstürmer Harry Kane geeinigt. Die Entscheidung über einen Wechsel zum Fußball-Bundesligisten liege nun beim 30 Jahre alten Engländer, berichtete das Portal "The Athletic" unter Berufung auf Quellen in Deutschland. Demnach habe der Londoner Klub am Vormittag ein Angebot der Münchner von umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro akzeptiert. Englands Teamkapitän wäre damit der teuerste Einkauf in der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte.

Mit einer Verpflichtung würden die Bayern die größte Baustelle ihres Kaders schließen. Kane würde der teuerste Zugang in der Vereinsgeschichte der Münchner werden und absehbar zum Topverdiener aufsteigen. Er hatte zuletzt auf eine Entscheidung noch vor Beginn des Ligastarts in der Premier League an diesem Wochenende gedrängt. Kane hat in Tottenham noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Die Spurs, allen voran Klub-Besitzer Joe Lewis, waren aber nicht bereit, ihren Stürmer ablösefrei zu verlieren. Lewis hatte daher einen sofortigen Verkauf von Kane gefordert, falls dieser sich weigere, ein neues Arbeitspapier in London zu unterzeichnen.

Der Angreifer hatte in der Premier League seit Jahren konstant abgeliefert. Allein in der vergangenen Spielzeit kam er in 38 Liga-Partien auf 30 Treffer, nur Erling Haaland (36 Tore) von Meister Manchester City war besser. Allerdings spielt Kane für Tottenham und damit in einer deutlich schwächer besetzten Mannschaft. Mit insgesamt 213 Toren steht er in der ewigen Liste der besten Premier-League-Torschützen nur noch hinter Alan Shearer (260). Auch im Nationalteam trifft der Rekordtorschütze verlässlich. Und es ist genau diese Verlässlichkeit, die ihn für die Bayern unter anderem interessant gemacht hat.

Kane wäre der vierte Neuzugang der Bayern in dieser Saison. Zuvor hatte der Rekordmeister Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Konrad Laimer (RB Leipzig/beide ablösefrei) und Min-Jae Kim (SSC Neapel/50 Millionen) verpflichtet. Kyle Walker von Manchester City sagte den Bayern ab, Trainer Thomas Tuchel wünscht sich noch einen defensiven Sechser.