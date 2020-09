Lionel Messi bleibt ein weiteres Jahr beim FC Barcelona und soll den Albtraum, in den er Klub und Fans gestürzt hat, ganz schnell wieder beenden. Dafür muss er erstmal abarbeiten, was während seines Streiks liegengeblieben ist.

Weltfußballer Lionel Messi wird am Montag beim Training des spanischen Topklubs FC Barcelona erwartet. Zuvor wird sich der 33-Jährige am Wochenende noch einem Corona-Test unterziehen. Vergangenen Sonntag hatte der wechselwillige Messi den Covid-19-Test und den Trainingsstart der Katalanen am Montag boykottiert, um einen Wechsel zu erzwingen. Am Freitag hatte die Barca-Ikone dann bekannt gegeben, seinen bis 2021 laufenden Vertrag doch zu erfüllen.

Die Abwesenheit des 33-Jährigen am Samstag im Trainingszentrum Ciutat Esportiva Joan Gamper war jedoch erwartet worden. Der Argentinier muss zunächst den wegen des Streits mit seinem Klub geschwänzten Corona-Test nachholen, bevor er sich zu seinen Teamkollegen gesellen darf. Für Sonntag hat der neue Trainer Ronald Koeman der Mannschaft einen Ruhetag verordnet. Die verbliebenen Barça-Stars waren Anfang vergangener Woche schon in die Vorbereitung gestartet, während Messi vehement an seinem Abschied arbeitete.

Der Konflikt zwischen dem abwanderungswilligen Messi und dem Klub war am Freitagabend nach zehn Tagen beigelegt worden. Der Profi gab bekannt, dass er bleibe, weil Vereinsboss Josep Bartomeu auf die Zahlung der im Vertrag festgeschriebenen Ablösesumme bestanden habe. Diese beträgt nach Medienberichten 700 Millionen Euro.

"Es ist der Klub meines Lebens"

Messi hatte am 25. August - nur elf Tage nach dem 2:8-Debakel gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League - dem Klub mitgeteilt, dass er Barça nach 20 Jahren ablösefrei verlassen wolle. Er berief sich auf eine Klausel in seinem bis 2021 laufenden Vertrag, die es ihm erlauben sollte, einseitig zu kündigen. Die Frist war jedoch zu dem Zeitpunkt schon abgelaufen, wie der Klub und auch La Liga versicherten. "Ich würde niemals gegen Barça vor Gericht ziehen, weil es der Klub ist, den ich liebe", hatte er in einem Abrechnungsinterview mit dem Portal "Goal" gesagt: "Der mir alles gegeben hat, seit ich hierher kam. Es ist der Klub meines Lebens."

Doch der Klub habe keine Vision, keinen Plan, wie er wieder erfolgreich werden könne, sagte Messi. "In Wahrheit gab es für lange Zeit kein Projekt oder sonst irgendetwas. Sie machten halbe Sachen und ließen viel Zeit sinnlos verstreichen." Als heißester Kandidat auf eine Verpflichtung Messis war Manchester City mit dem ehemaligen Barcelona-Trainer Pep Guardiola gehandelt worden. 2021 läuft der Vertrag aus, Messi wird dann ablösefrei sein.

Er wolle seine "letzten Jahre als Fußballer glücklich" sein. Und: "Zuletzt habe ich in diesem Klub kein Glück mehr gefunden." Nun aber kann der neue Coach Ronald Koeman "sein neues Projekt um Messi aufbauen, wenigstens für ein Jahr", schrieb die Zeitung "Sport": "Es war über zehn Tage ein fürchterlicher Albtraum." Ein Albtraum, an dessen schnellem Ende gerade noch gearbeitet wird. Der FC Barcelona startet am 27. September gegen den FC Villareal in die Liga - und muss nach einem Jahr ohne Titel schnell Ergebnisse liefern. Messi wird dabei helfen.