Fußballlegende wird verklagt: Messi soll Spenden veruntreut haben

Dem bestraften Steuerbetrüger Lionel Messi droht wieder einmal Ärger mit der Justiz. Der Fußball-Superstar vom FC Barcelona soll Stiftungsgeld in Steuerparadiese verschoben haben. Die argentinische Staatsanwaltschaft leitet offenbar ein Verfahren gegen ihn ein.

Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi sieht sich mit Vorwürfen im Zusammenhang mit seiner Stiftung konfrontiert. Die argentinische Staatsanwaltschaft in Buenos Aires leitete laut Medienberichten am Freitag ein Verfahren gegen Messi und seinen Vater Jorge ein. Diese sollen seit 2010 Stiftungsgelder, darunter auch private Spenden, via Briefkastenfirmen in Steuerparadiese verschoben haben.

Die Klage sei von einem ehemaligen Mitarbeiter der Stiftung eingereicht worden, hieß es weiter. Dieser behaupte zudem, dass die Gelder der Stiftung nie offiziell deklariert worden seien. Im Umfeld der Familie Messi war laut spanischen Medien zu vernehmen, dass "die Klage keine Grundlage hat".

Der Star des FC Barcelona war bereits 2016 in Spanien wegen Steuerhinterziehung zu einer Strafe von zwei Millionen Euro und einer Haftstrafe von 21 Monaten verurteilt worden. Letztere wurde später in eine zusätzliche Geldstrafe umgewandelt.

Quelle: n-tv.de